బంగారం ఎందుకు కొనొద్దు? విదేశీ పర్యటనలు ఎందుకు వద్దు?

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవలే భారతీయులు అనవసర బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించాలని, విదేశీ పర్యటనలకు బదులుగా దేశంలోనే పర్యటించాలని, విదేశాల్లో వివాహాలు నిర్వహించకుండా భారత్లోనే వివాహాలు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆయన ఎందుకు ఈ సూచనలు చేశారో, దాని వల్ల భారత్కు ఏయే ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయో తెలుసా?
బంగారం కొనుగోళ్లు ఎందుకు తగ్గించాలి?
భారత్ బంగారం అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటోంది. బంగారం కొనుగోళ్లు పెరిగితే విదేశీ మారకద్రవ్య వ్యయం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల వాణిజ్య లోటుపై ప్రభావం పడటంతో పాటు రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్తో ప్రారంభమైన ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి 4 నెలల్లో బంగారం దిగుమతులు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 32% కంటే ఎక్కువ పెరిగినట్లు వార్త పేర్కొంది.
విదేశీ పర్యటనలు ఎందుకు వద్దంటున్నారు?
విదేశీ పర్యటనల విషయంలోనూ ఇదే ఆలోచనను ప్రధాని ముందుకు తెచ్చారు. విదేశాల్లో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రవాణా, వినోదం కోసం భారతీయులు చేసే ఖర్చు విదేశీ వ్యాపారాలకు చేరుతుంది. విదేశాల్లో వివాహాలు నిర్వహిస్తే వేదికలు, వసతి, ఆహారం, ప్రయాణం వంటి వాటిపై మరింత విదేశీ వ్యయం జరుగుతుంది. ఆ ఖర్చులో కొంత భాగాన్ని భారత్లోనే పెట్టడం ద్వారా దేశీయ వ్యాపారాలు, ఉపాధికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో 7.8% వృద్ధిని నమోదు చేసినా, అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశానికి ముప్పు కొనసాగుతోందని ప్రధాని తెలిపారు. భారత్ ముడి చమురు అవసరాల్లో 88% కంటే ఎక్కువ దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు, హార్మూజ్ జలసంధిపై అనిశ్చితి కారణంగా ఇంధన మార్కెట్లలో మరిన్ని అంతరాయాల ప్రమాదం ఉంది.
స్వదేశీ విధానం
దేశంలో తయారయ్యే వస్తువులు, దేశీయ సేవలు, స్థానిక వ్యాపారాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాని మోదీ తాజా సూచన కూడా దేశీయ వినియోగం, స్వయం సమృద్ధిని పెంచే విస్తృత స్వదేశీ విధానంలో భాగమే. దేశీయ వినియోగాన్ని పెంచడం, స్వయం సమృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రధాని మోదీ చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నంలో భాగమే ఈ ప్రకటన.
“మనం స్వదేశీకి ఎంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తామో, స్వయం సమృద్ధికి అంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లే” అని ఆయన అన్నారు. భారత్ తన అభివృద్ధి వేగాన్ని కొనసాగించగలదని, స్వాతంత్య్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే నాటికి అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారగలదన్న విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా దేశ అవసరాలను దేశీయ ఉత్పత్తులు, వనరులు, సేవల ద్వారా ఎక్కువగా తీర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని భారత్ పెంచుకోవాలి.