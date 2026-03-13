 రెండు దశల్లో ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌ ఎన్నికలు! | West Bengal Assembly elections likely in 2 phases to curb violence | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండు దశల్లో బెంగాల్‌ ఎన్నికలు!

Mar 13 2026 1:57 PM | Updated on Mar 13 2026 1:57 PM

West Bengal Assembly elections likely in 2 phases to curb violence

కోల్‌కతా: ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరిగే అవకాశం ఉందని ఎన్నికల సంఘం సీనియర్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. మరో దశ సమావేశాల తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. కోల్‌కతాలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేష్‌ కుమార్‌తో ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో అధికార టీఎంసీ మినహా, రాష్ట్రంలోని చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఒకటి లేదా రెండు దశల ఎన్నికలు కోరాయని, భద్రతా దళాల అధికారులు కూడా ఇలాంటి సూచనలే చేశారని చెప్పారు.

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు దశల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్ల ఎన్నికలకు సంబంధించిన హింసను అరికట్టడం సులభమవుతుంది. తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఈ అంశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని ఆయన అన్నారు. ‘288 సీట్లున్న మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఒకే దశలో నిర్వహించాం. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోనూ ఒకే దశలో నిర్వహించడం అసాధ్యమైతే కాదు. అయితే.. ఇక్కడ భద్రతా అంశాల దృష్ట్యా అది అసంభవం అనిపిస్తోంది’ అని అన్నారు.

ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు ఈసీకి ప్రధాన ఆందోళనగా మారాయని, అయితే గట్టి నిఘా ఏర్పాట్లు చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సీనియర్‌ అధికారులు హామీ ఇచ్చారని అధికారి తెలిపారు.

చ‌ద‌వండి: ప్ర‌ధాన ఎన్నిక‌ల క‌మిష‌న‌ర్‌ను తొల‌గించాలంటూ..   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : పరీక్షలకు టాటా.. ఇక ఇంటి బాట (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)
photo 4

వాళ్లిద్దరి వల్లే ట్రిప్‌ ఎంతో స్పెషల్‌: మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తాడేపల్లి : వైఎస్సార్‌సీపీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Hrithik Roshan Teaming Up With Director Bobby For His Next 1
Video_icon

క్రిష్ 4 పక్కన పెట్టేసిన హృతిక్.. బాబీతో హాలీవుడ్ రేంజ్ మూవీ కన్ఫర్మ్..?
Rajamouli Plans a Latin-Style Song Shoot in Varanasi Movie 2
Video_icon

RRRకి నాటునాటు.. 'వారణాసి'కి లాటిన్ స్టయిల్!
Six Ministers Skip Chandrababu Cabinet Meeting 3
Video_icon

బాబు కేబినెట్ భేటీకి ఆరుగురు మంత్రులు డుమ్మా..
Gold Prices Rise Again 4
Video_icon

Gold: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధర... ఒక్క రోజులో జంప్..
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Pawan Kalyan 5
Video_icon

తెల్ల చొక్కా.. మాసిపోయిన గడ్డం.. జడ శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు..!
Advertisement
 