 కాసేపట్లో విక్రమ్‌-1 ప్రయోగం.. | Vikram-1 Launch Live Updates | Sakshi
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కాసేపట్లో విక్రమ్‌-1 ప్రయోగం..

Jul 18 2026 11:39 AM | Updated on Jul 18 2026 12:03 PM

Vikram-1 Launch Live Updates

శ్రీహరికోట: ఏరోస్పేస్‌ సంస్థ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్‌ రాకెట్‌ విక్రమ్‌-1 ప్రయోగాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. చివరి నిమిషంలో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ప్రయోగం ఆలస్యమైంది. దీంతో ప్రయోగాన్ని నిలిపివేసినట్టు ఇస్రో పేర్కొంది. ఇంధన ప్రక్రియలో సాంకేతిక సమస్యను గుర్తించారు.  పరిస్థితిని సరిదిద్దేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాగా, మధ్యాహ్నం 12:05 గంటకు రాకెట్‌ ప్రయోగం జరగనున్నట్టు ఇస్రో తెలిపింది. ప్రయోగానికి మళ్లీ కౌంట్‌డౌన్‌ ప్రారంభమైంది. 35 నిమిషాలు ఆలస్యంగా ప్రయోగం ప్రారంభం కానుంది. 

హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌ అభివృద్ధి చేసిన విక్రమ్‌-1ను శ్రీహరికోటలోని సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. చిన్న ఉపగ్రహాలను భూ కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టే సామర్థ్యంతో ఈ రాకెట్‌ను రూపొందించారు. విక్రమ్‌-1లో ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించారు. తేలికైన కార్బన్‌ కాంపోజిట్‌ నిర్మాణం, అధునాతన ప్రొపల్షన్‌ వ్యవస్థలు ఈ రాకెట్‌ ప్రత్యేకతలుగా ఉన్నాయి. చిన్న ఉపగ్రహాల ప్రయోగాలను తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా నిర్వహించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశారు.

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