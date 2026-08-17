లఖీసరాయ్: బీహార్లోని లఖీసరాయ్ జిల్లాలోని ప్రముఖ అశోక్ధామ్ ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన సమయంలో తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుని, ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో మరికొందరు భక్తులు గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మీడియాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం సోమవారం ఉదయం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న విద్యుత్ తీగ అకస్మాత్తుగా తెగిపడటంతో భక్తుల మధ్య ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్ సంభవించిందనే అనుమానంతో ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు భక్తులు పరుగులు తీయడంతో అక్కడ తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
ఈ హఠాత్పరిణామంతో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఆలయంలోని రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భద్రతా చర్యలు కట్టుదిట్టం చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.