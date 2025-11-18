అప్పట్లో హిడ్మాకోసం.. కర్రెగుట్టల్లో 25 వేల మంది కూంబింగ్‌..

చరిత్రలోనే భారీ ఆపరేషన్!
మావోయిస్టు పార్టీ గెరిల్లా దళపతి హిడ్మా సహా.. పలువురు కీలక నేతలు రంపచోడవరం అడవుల్లో ఈ ఉదయం జరిగిన భారీ ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యారు. గతంలో తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న కర్రెగుట్టల నుంచి హిడ్మా తప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. హిడ్మాతోపాటు గుట్టలపై స్థావరాల్లో 3 వేలు నుంచి 4 వేల మంది మావోయిస్టులు ఉన్నట్లు గతంలో బలగాలకు అందిన సమాచారం మేరకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఎత్తుగా ఉండే ఈ గుట్టలపై.. మావోయిస్టు అగ్రనాయకుల బంకర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే.. ప్రభుత్వం ‘సేవ్ కర్రెగుట్టలు’ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించగానే.. మావోయిస్టులు ఈ గుట్టల చుట్టూ మందుపాతరలను అమర్చారని తెలుస్తోంది. అందుకే.. సామాన్య పౌరులెవరూ కర్రెగుట్టల వైపు రావొద్దంటూ నక్సల్స్ కరపత్రాలు పంచారు. వాజేడు, వెంకటాపురం మండలాలకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ మందుపాతరల కారణంగా మృతిచెందగా, పలువురు మంది గిరిజనులు గాయపడ్డారు. భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు ఉన్నారనే సమచారంతో 25 వేల మందితో బలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కానీ హిడ్మా ఇందులో నుంచి తప్పించుకున్నారు. చివరకు ఈరోజు ఉదయం రంపచోడవరం అడవుల్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు.
కర్రెగుట్టలు.. మావోయిస్టులకు ఆశ్రయం ఎందుకు?
కర్రెగుట్టలు మావోయిస్టులకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారడానికి అక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితులే ప్రధాన కారణం. ఇవి తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ సరిహద్దు ప్రాంతం రెండు రాష్ట్రాల పోలీసుల సమన్వయాన్ని కష్టతరం చేస్తుంది. మావోయిస్టులు ఒక రాష్ట్రంలో ఆపరేషన్ ఎదురైతే వెంటనే మరొక రాష్ట్రం అడవుల్లోకి పారిపోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ గుట్టలు అత్యంత ఎత్తుగా, దట్టమైన చెట్లతో, లోయలతో కూడిన ప్రాంతం. బలగాలు సులభంగా లోపలికి చొచ్చుకుపోవడానికి వీలుండదు. ఈ క్లిష్టమైన భూభాగం గెరిల్లా యుద్ధానికి, అజ్ఞాతంలో ఉండటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఈ గుట్టలపై మావోయిస్టు అగ్రనాయకులకు చెందిన బంకర్లు (భూగర్భ స్థావరాలు) కూడా ఉన్నాయి. ఇవి దీర్ఘకాలికంగా వారు ఆశ్రయం పొందడానికి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తోడ్పడుతాయి. 4 వేల వరకు మావోయిస్టులు ఈ గుట్టలపై స్థావరాల్లో ఉన్నట్లు గతంలో అంచనా వేశాయంటే అక్కడి పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవో అర్థమవుతుంది.
‘సేవ్ కర్రెగుట్టలు’.. నక్సల్స్ ప్రతిఘటన
ప్రభుత్వం ఇటీవల ‘సేవ్ కర్రెగుట్టలు’ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత మావోయిస్టులు ఈ ప్రాంతం తమ నియంత్రణలో ఉందని చూపించడానికి తీవ్రంగా ప్రతిఘటించారు. అందులో భాగంగానే పౌరులు తమ ప్రాంతంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి, బలగాల కదలికలను నిరోధించడానికి వారు గుట్టల చుట్టూ భారీగా మందుపాతరలను అమర్చారు. ఇది మావోయిస్టుల అణచివేత ధోరణిని, సామాన్య ప్రజలపై వారి దాడులను వెల్లడిస్తుంది. గుట్టల వైపు రావద్దని నక్సల్స్ కరపత్రాలు పంపిణీ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంపై తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.
బిగ్ ఆపరేషన్..
గతంలో కూడా కర్రెగుట్టలపై మావోయిస్టుల ఉనికిని ఛేదించడానికి బలగాలు అనేక కూంబింగ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించాయి. భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు ఉన్నారనే సమాచారంతో గతంలో దాదాపు 25 వేల మంది బలగాలను మోహరించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలో బలగాలను ఉపయోగించడం ఈ ప్రాంతం క్లిష్టతను, ఆపరేషన్ ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ఈ ఆపరేషన్లలో సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీసు బలగాలు (CRPF), స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ (SOG) వంటి ప్రత్యేక బలగాలు, స్థానిక పోలీసులతో కలిసి పనిచేశాయి. గుట్టల ఎత్తు, మందుపాతరల ప్రమాదం దృష్ట్యా పకడ్బందీ ప్రణాళికతో డ్రోన్ సర్వేలు, నిఘా సమాచారం ఆధారంగానే ఈ ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు. అయినప్పటికీ గతంలో హిడ్మా ఈ గాలింపు చర్యల నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఇది మావోయిస్టుల నిఘా వ్యవస్థ, అడవులపై వారి పట్టు ఎంత బలంగా ఉందో తెలియజేస్తుంది.
సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో ప్రభావం
హిడ్మా హతం తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం, బలగాలు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ బలగాల మధ్య సమన్వయం మరింత మెరుగుపడి, సరిహద్దు దాటుతున్న మావోయిస్టులపై ఉమ్మడి ఆపరేషన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన మావోయిస్టు అగ్రనేతల కదలికలపై నిఘాను మరింత పెంచడం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం (డ్రోన్లు, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్) ఆధారంగా కూంబింగ్ ఆపరేషన్లను నిర్వహించే వీలుంది.
మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని గిరిజనులకు మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగవంతం చేసి వారి మద్దతును మావోయిస్టుల నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. కర్రెగుట్టల్లోని మావోయిస్టు స్థావరాలు, బంకర్లను పూర్తిస్థాయిలో ధ్వంసం చేయడానికి బలగాలు క్లియరెన్స్ ఆపరేషన్లు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
