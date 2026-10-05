పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కీలక ప్రకటన చేశారు. పార్టీని వీడిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు 15 రోజుల్లో తిరిగి రావాలని గడువు విధించారు. ఉత్తర బెంగాల్లోని ఉత్తర దినాజ్పూర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారిగా భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన సమావేశంలో కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మమత మాట్లాడారు.
తన పార్టీ నుంచి గెలిచి ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్లిన పలువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను మమత .. ద్రోహులుగా అభివర్ణిస్తూ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. వారు 15 రోజుల్లో తిరిగి వస్తే ఆహ్వానిస్తామని.. ఆ తర్వాత వారికి పార్టీలో చోటు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేసిన ఆమె.. పార్టీకి అసలైన బలం నాయకులు కాదని, క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలేనని పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో ఎన్నికల సంఘంపైనా మమత తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ బాధ్యతల్లో ఉన్నంతకాలం బీజేపీ అధికారంలో కొనసాగుతుందని ఆమె ఆరోపించారు.
1998లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ను తానే స్థాపించిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ.. పార్టీని మరోసారి బలోపేతం చేయగలనని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా విపక్ష కూటమి బలోపేతానికి కూడా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కీలకమని మమత పేర్కొన్నారు. తృణమూల్ లేకుండా ఇండియా కూటమి బలంగా ఉండదు. బీజేపీని ఎదుర్కోవాలంటే తృణమూల్ను బలోపేతం చేయాలి అని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
కాగా, ఇటీవల బెంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం తర్వాత తృణమూల్లో అంతర్గత సంక్షోభం మొదలైంది. పలువురు ఎమ్మెల్యేలు తిరుగుబాటు నేత రితబ్రత బెనర్జీతో కలిసి తామే అసలైన తృణమూల్ అని ప్రకటించగా.. 28 మంది ఎంపీల్లో 20 మంది విడిపోయి నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరారు. ఇదే సమయంలో తృణమూల్ ‘ట్విన్ ఫ్లవర్’ ఎన్నికల గుర్తుపై రితబ్రత వర్గంతో వివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ అంశంపై సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఎన్నికల సంఘానికి మూడు నెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది.
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