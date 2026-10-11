 మెట్రో, ఇంటర్నెట్ పునరుద్ధరణకు ‘సుప్రీం’ ఆదేశాలు | Supreme Court Sunday Hearing Against Detentions | Sakshi
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మెట్రో, ఇంటర్నెట్ పునరుద్ధరణకు ‘సుప్రీం’ ఆదేశాలు

Oct 11 2026 12:12 PM | Updated on Oct 11 2026 12:31 PM

Supreme Court Sunday Hearing Against Detentions

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్‌కు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం విధించిన ఆంక్షలు, మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత, రైళ్ల రద్దు,వేలాది మంది నిర్బంధాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆదివారం ప్రత్యేక విచారణ చేపట్టింది. అక్టోబర్ 9న ఇచ్చిన కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించారని దాఖలైన కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్‌తో పాటు, నాయకులు, న్యాయవాదుల అక్రమ నిర్బంధాలపై దాఖలైన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లను జస్టిస్ జాయ్‌మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది.

పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు మేనకా గురుస్వామి, కపిల్ సిబల్ తదితరులు వాదనలు వినిపిస్తూ, ప్రభుత్వం నగరంలో కర్ఫ్యూ లాంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించిందని ఆరోపించారు. నిషేధాజ్ఞలు ఉన్న 4 కిలోమీటర్ల పరిధిని దాటి కూడా 6,000 నుంచి 7,000 మందిని, ప్రతిపక్ష ఎంపీలను, శాంతియుతంగా వెళ్తున్న న్యాయవాదులను అక్రమంగా నిర్బంధించారని కోర్టుకు తెలిపారు. న్యూఢిల్లీ, నిజాముద్దీన్ రైల్వే స్టేషన్లను మూసివేయడం, మెట్రో సేవలను నిలిపివేయడం, ఇంటర్నెట్ బంద్ చేయడం ద్వారా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19, 21 కింద లభించే ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాశారని, ఇది అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీని తలపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ప్రభుత్వ తరఫున వాదనలు వినిపించిన సాలిసిటర్ జనరల్ (ఎస్‌జీ), మెట్రో సేవలను పూర్తిగా రద్దు చేయలేదని, మొత్తం 303 స్టేషన్లలో కేవలం 47 స్టేషన్లపై మాత్రమే పరిమితులు విధించామని వివరించారు. నిర్బంధించిన వ్యక్తులను సాయంత్రానికల్లా విడుదల చేశారని, తాము పూర్తి సమాధానం ఇవ్వడానికి కొంత సమయం కావాలని కోరారు. రెండు వైపులా వాదనలు విన్న ధర్మాసనం మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తితే తప్ప మెట్రో సేవలు యథావిధిగా నడవాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రజల స్వేచ్ఛా రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగించకూడదని, న్యాయవాదులు తమ విధులు నిర్వర్తించడంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండరాదని ఆదేశించింది. ఇంటర్నెట్ సేవలను పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేస్తూ, మూసివేసిన 47 మెట్రో స్టేషన్ల వివరాలను మ్యాప్ రూపంలో చూపించాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. అక్రమ నిర్బంధాలు, కోర్టు ఆదేశాల అమలుపై పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.

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