 MLAల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ | Supreme Court Hearing on Telangana MLAs Disqualification | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

MLAల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ

Mar 12 2026 9:43 AM | Updated on Mar 12 2026 9:43 AM

Supreme Court Hearing on Telangana MLAs Disqualification

న్యూఢిల్లీ,సాక్షి: బీఆర్ఎస్‌ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల కేసుపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో కీలక విచారణ జరగనుంది. జస్టిస్‌ సంజయ్‌ కరోల్‌, జస్టిస్‌ అగస్టీన్‌ జార్జ్‌ మసిహా ధర్మాసనం ఈ కేసును పరిశీలించనుంది.

గత విచారణలోనే సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్‌ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ధిక్కరణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్‌ నిన్ననే దానం నాగేందర్‌, కడియం శ్రీహరి పార్టీ మారలేదని తన నిర్ణయం ప్రకటించారు. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీ తప్పు పట్టాయి.

దానం నాగేందర్‌ కాంగ్రెస్‌ లోక్‌సభ అభ్యర్థిగా అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేసిన ఆధారాలు సహా అనేక సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ, స్పీకర్‌ వాటిని పట్టించుకోలేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. స్పీకర్‌ తీర్పు పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీ ఈ అంశాన్ని సుప్రీంకోర్టు ముందు ప్రస్తావించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. దీంతో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం, దానిపై సుప్రీంకోర్టు స్పందనపై ఉత్కంఠం నెలకొంది.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం..మూతపడుతున్న హోటళ్లు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో వేల్స్‌ మహిళల హాకీ జట్టు సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)

Video

View all
15 Years Of YSR Congress Party Journey Of YS Jagan 1
Video_icon

పేదల గుండెచప్పుడు.. జగన్ నేతృత్వంలో పార్టీ ప్రయాణం
Iran Attack On Crude Oil Ship At Strait Of Hormuz 2
Video_icon

భారత్ వస్తున్న షిప్ పై ఇరాన్ దాడి
YS Jagan Questions Chandrababu Over Election Promises 3
Video_icon

చంద్రబాబు మార్క్ మోసాలపై వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నల వర్షం
Drone Strikes On Dubai Airport Amid Iran-Israel Conflict 4
Video_icon

దుబాయ్ ఎయిర్ పోర్ట్ పై మరోసారి ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి
Shooting On Jammu And Kashmir Former CM Farooq Abdullah 5
Video_icon

జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ సీఎంపై కాల్పులు
Advertisement
 