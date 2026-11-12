సీఎం అవుతానని మీడియాకు ముందే తెలుసు: మోదీ

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన దీపావళి మిలన్ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా ప్రతినిధులతో ఆయన తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో మీడియాతో సాగిన ప్రయాణంలోని ఆసక్తికర అనుభవాలను పంచుకున్నారు. తాను గుజరాత్ సీఎం అవుతానని మీడియా ముందుగానే గుర్తించిందన్నారు.
పండుగల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులతో గడపాలని కోరుకుంటారని మోదీ అన్నారు. నిరంతరం బ్రేకింగ్ న్యూస్ కోసం పరుగులు తీసే మీడియా ప్రతినిధులు తమ బిజీ షెడ్యూల్ను పక్కనపెట్టి ఈ కార్యక్రమానికి రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్కు సంబంధించిన కార్యక్రమం కాకపోయినా, హాజరైనందుకు ప్రధాని మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 90వ దశకం నాటి అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. అప్పట్లో మీడియాకు ప్రెస్ రిలీజ్లు పంపించాలంటే ఫ్యాక్స్ మెషీన్ కోసం వెతకాల్సి వచ్చేదని చెప్పారు. ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా తనకు ఇదే బాధ్యత ఉండేదన్నారు. అప్పట్లో జరిగే దీపావళి మిలన్ కార్యక్రమాల్లో కుర్చీలు వేయించడం నుంచి జర్నలిస్టులకు స్వాగతం పలకడం వరకు అన్ని పనులు తానే చూసుకునేవాడినని వెల్లడించారు.
మార్పులను దగ్గరగా చూశా
ఆ రోజుల్లో కెమెరాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ జర్నలిస్టులతో తనకు మంచి పరిచయాలు ఉండేవని, కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉండేదని తెలిపారు. ఆ అనుభవాల నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని, అవి ఇప్పటికీ తనకు ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పారు. రిపోర్టర్ ఎడిటర్గా మారినప్పుడు అతడి బాధ్యతలు ఎలా మారతాయో, ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత తన బాధ్యతలు కూడా అలాగే మారాయని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ అధిపతిగా తనకు 25 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని గుర్తుచేశారు. ప్రెస్ రిలీజ్ల కాలం నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వరకు మీడియా రంగంలో వచ్చిన మార్పులను దగ్గరగా చూశానని వివరించారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మీడియా సకారాత్మక ధోరణిలో పని చేస్తోంది. ప్రపంచంలో ఇండియాస్టోరీ వినిపించే దిశగామీడియాకృషి చేయాలని ప్రధాని కోరారు. భారత్ సాధించిన విజయాలు, వ్యక్తుల విజయాలపై స్టోరీలు రావాలి. ఇదే మీరు దేశానికి చేసే సేవ ఆ లక్ష్యం కోసం అందరం కలిసి పని చేయాలన్నారు. డ్రగ్స్ విముక్తి, దేశ ఐక్యత, వికసిత్ భారత్ వంటి విషయాలపై మీడియా చోటు కల్పించాలి. మీడియా వార్తలకు డెడ్లైన్ ఉన్నట్లుగానే, వికసిత్ భారత్ సాధించేందుకు 2047 డెడ్లైన్ అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
'స్వతంత్రం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తి అయ్యే సమయానికి భారత్ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదగాలి. మేము పెట్టుకున్న ఏ లక్ష్యం అసాధ్యంకాదు. 12 ఏళ్లకిందట మట్టిరోడ్డుకు వినతిపత్రం ఇచ్చే వారు... ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్వేస్ నిర్మిస్తున్నాం. రైల్వేలు పూర్తిగా విద్యుదీకరణ చేశాం. 12 ఏళ్లల్లో 50 కోట్ల మందిని కడు పేదరికం నుంచి బయటకి తీసుకువచ్చాం. కుటుంబాన్ని పక్కన పెట్టి ఫీల్డ్ రిపోర్టర్స్ క్షేత్ర స్థాయిలో పూర్తి శక్తితో పని చేయడం స్ఫూర్తి నింపుతున్నద'ని మోదీ పేర్కొన్నారు.
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'చిన్న, పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని వికసిత్ భారత్ సాధించాలి. అందరికి ఇళ్ళు అనే లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసేందుకు వేగంగా ముందుకు వెళుత్తున్నాం. బ్రేకింగ్ వార్తల కోసం పరుగులు తీసే మీడియా.. నాన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ కార్యక్రమానికి రావడం సంతోషం. ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా పంపేందుకు కష్టంగా రోజులు చూశాను. అప్పట్లో మీడియాతో మంచి ఆత్మీయ సంబంధాలు ఉండేవి. ఈ అనుభవం నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నామని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఒక రోజు మహిళా ప్రతినిధుల బృందం వచ్చి మీరు సీఎం అవుతున్నారు. మిఠాయి తినిపించాలని అడిగారని ప్రధాని గుర్తుచేసుకున్నారు. నాకంటే ముందు వారికి ఈ విషయం తెలిసిందన్నారు. ఆ తరవాత ఎన్నో మారాయి. టెక్నాలజీ మారి మీడియా స్వరూపం మారింది. మీడియాకు కూడా సవాళ్లు పెరిగాయి. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్... ఓబీ యూనిట్గా మారింద'ని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
Speaking during the Deepawali Milan programme at the BJP HQ in Delhi. https://t.co/eppVv7yq0Q
— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2026