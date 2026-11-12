పెరిగిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు

భారతీయ జీవిత బీమా రంగం అసాధారణ వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బీమా రంగం ప్రాధాన్యం రోజురోజుకూ పెరుగుతుందనడానికి తాజా గణాంకాలే నిదర్శనం. అక్టోబర్ నెలలో దేశీయ జీవిత బీమా కంపెనీల కొత్త బిజినెస్ ప్రీమియం వసూళ్లు ఏకంగా 26 శాతం వృద్ధిని సాధించి రూ.42,914 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ సానుకూల వృద్ధి పవనాల్లో ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బీమా దిగ్గజం ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏకంగా 37.5 శాతం వృద్ధి రేటుతో పరిశ్రమలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచి సంచలనం సృష్టించింది.
పెరుగుతున్న ప్రీమియంలు
అధికారిక నివేదికల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు అక్టోబర్ నెలలో బలమైన ఆర్థిక పనితీరును కనబరిచాయి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ప్రీమియం వసూళ్లలో భారీ జంప్ కనిపించింది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, ఉన్నత మధ్యతరగతి వర్గాల్లో భద్రతపై పెరుగుతున్న అవగాహన, టర్మ్ ప్లాన్లు, పెట్టుబడితో కూడిన జీవిత బీమా పాలసీల వైపు వినియోగదారులు మొగ్గు చూపడం ఈ వృద్ధికి కారణంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ జోరు
ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొన్న తరుణంలో ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మాత్రం తన వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలతో దూసుకెళ్తోంది. అక్టోబర్ నెలలో ఈ సంస్థ ఏకంగా 37.5 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి మార్కెట్ను విస్మయపరిచింది. మెరుగైన కస్టమర్ సర్వీసులు, వినూత్న డిజిటల్ ఆఫర్లు, ఆకర్షణీయమైన పాలసీ ఉత్పత్తుల రూపకల్పనే ఈ రికార్డు స్థాయి వృద్ధికి కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రైవేట్ వర్సెస్ ప్రభుత్వ రంగం
ఇదిలాఉంటే, బీమా రంగంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఆధిపత్యం ఒక వైపు కొనసాగుతూనే మరోవైపు ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ వాటాను వేగంగా విస్తరించుకుంటున్నాయి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాల మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తుండటంతో పాలసీదారులకు మరింత మెరుగైన ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ నెలలో నమోదైన ఈ రూ.42,914 కోట్ల మొత్తం ప్రీమియం వసూళ్లు భారతీయ బీమా మార్కెట్ పటిష్టతను, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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