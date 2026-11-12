రూ. 500కే రూ. 12 కోట్లు.. 16న పంజాబ్‌ లాటరీ డ్రా!

న్యూఢిల్లీ: దీపావళి సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ఓ లాటరీ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కేవలం రూ.500 టికెట్తో ఏకంగా రూ.12 కోట్ల భారీ బహుమతి గెలుచుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. అదే పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ దీపావళి బంపర్ లాటరీ–2026. నవంబర్ 16న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈ లాటరీ డ్రా జరగనుంది. మొత్తం 36 లక్షల టికెట్లు, 12 సిరీస్లు, కోట్ల రూపాయల బహుమతులతో ఈ పథకం అందరిలో ఆసక్తి రేపుతోంది. అయితే దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలవారు కూడా ఈ టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చా? ఆన్లైన్లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా? బహుమతి గెలిస్తే ఎలా పొందాలి? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
లాటరీ పేరు ఇదే..
పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ దీపావళి బంపర్ లాటరీ–2026 పేరుతో ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా భారీ నగదు బహుమతులను ప్రకటించారు.
మొదటి బహుమతి రూ.12 కోట్లు
ఈ లాటరీలో మొదటి బహుమతిగా రూ.12 కోట్లు ప్రకటించారు. విక్రయించిన టికెట్ల నుంచే ఈ బహుమతిని అందించనున్నట్లు పథకం వివరాల్లో పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ 16న డ్రా
2026 నవంబర్ 16న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి డ్రా ప్రారంభం కానుంది. అదే రోజు విజేతల వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.
టికెట్ ధర రూ.500
ఒక్కో టికెట్ ధరను రూ.500గా నిర్ణయించారు. ఇదే టికెట్ గరిష్ఠ చిల్లర ధర (MRP).
మొత్తం 36 లక్షల టికెట్లు
ఈ బంపర్ లాటరీ కోసం మొత్తం 36,00,000 టికెట్లను ముద్రించారు. వీటిని 12 వేర్వేరు సిరీస్లుగా విభజించారు.
రాశుల పేర్లతో సిరీస్లు
12 రాశుల పేర్లతో ఈ సిరీస్లను రూపొందించారు. ప్రతి సిరీస్లో 7,00,000 నుంచి 9,99,999 వరకు టికెట్ నంబర్లు ఉంటాయి.
రెండో బహుమతి రూ.కోటి
మొదటి బహుమతి తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచే విజేతకు రూ.1 కోటి అందించనున్నారు.
మూడో బహుమతి రూ.50 లక్షలు
మూడో బహుమతి కింద రూ.50 లక్షలు ప్రకటించారు. దీంతోపాటు ఇతర బహుమతులు కూడా ఉన్నాయి.
కన్సొలేషన్ ప్రైజ్ రూ.10 లక్షలు
కన్సొలేషన్ బహుమతిగా రూ.10 లక్షలు అందించనున్నారు. ఈ కేటగిరీలో మొత్తం 11 బహుమతులు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఇతర బహుమతులు కూడా..
రూ.10 లక్షలు, రూ.5 లక్షలతో పాటు పలు ఇతర కేటగిరీల్లో నగదు బహుమతులు ఉన్నాయి. చివరి స్థాయిలో రూ.1,000 వరకు బహుమతులు ప్రకటించారు.
మొత్తం ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే?
ఈ లాటరీ పథకం కింద ప్రకటించిన మొత్తం బహుమతుల విలువ రూ.47,85,90,000గా ఉంది.
దేశంలోని ఎవరైనా కొనవచ్చా?
అందుబాటులో ఉన్న పథకం వివరాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఎవరైనా కొనుగోలు చేయవచ్చనే స్పష్టమైన నిబంధన ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. అలాగే ఇతర రాష్ట్రాలవారిపై పూర్తి అర్హత వివరాలు కూడా ఇవ్వలేదు. కాబట్టి తెలంగాణ సహా ఇతర రాష్ట్రాలవారు కొనుగోలు చేయడానికి ముందు పంజాబ్ రాష్ట్ర లాటరీ అధికారుల నుంచి అర్హతను నిర్ధారించుకోవాలి. పంజాబ్లోని అధీకృత విక్రేతల వద్ద మాత్రమే టికెట్లు కొనుగోలు చేయాలి.
ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొనవచ్చా?
పంజాబ్ రాష్ట్ర లాటరీకి అధికారిక ఆన్లైన్ టికెట్ విక్రయ సదుపాయం లేదని సమాచారం. టికెట్లను అధీకృత భౌతిక లాటరీ విక్రేతల వద్ద మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తామంటూ వచ్చే అనధికార వెబ్సైట్లను నమ్మకూడదు.
ప్రభుత్వ గెజిట్దే తుది ఫలితం
పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గెజిట్లో ప్రచురించే తుది ఫలితాలే అధికారికంగా పరిగణనలోకి వస్తాయి. టికెట్ నంబర్ను గెజిట్లోని ఫలితాలతో సరిపోల్చుకోవాలి.
రూ.10 వేల వరకు బహుమతి వస్తే..
రూ.10,000 వరకు బహుమతి గెలుచుకున్నవారు నిబంధనల ప్రకారం పంజాబ్లోని అధీకృత లాటరీ విక్రేత లేదా సబ్ఏజెంట్ వద్ద ఒరిజినల్ టికెట్ చూపించి బహుమతి పొందవచ్చు.
రూ.10 వేలకు మించి గెలిస్తే..
రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ బహుమతి గెలుచుకున్నవారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్మాల్ సేవింగ్స్, బ్యాంకింగ్ అండ్ లాటరీస్, పంజాబ్ కార్యాలయానికి దరఖాస్తు సమర్పించాలి.
దరఖాస్తు పంపాల్సిన చిరునామా
Directorate of Small Savings, Banking and Lotteries, Punjab, Vit Te Yojana Bhawan, Sector 33-A, Chandigarh. స్వయంగా వెళ్లి లేదా రిజిస్టర్డ్ పోస్టు, ఇన్సూర్డ్ పార్శిల్ ద్వారా దరఖాస్తు పంపవచ్చు.
ఏయే పత్రాలు అవసరం?
ఒరిజినల్ టికెట్పై వెనుకవైపు పేరు, చిరునామా, సంతకం రాయాలి. క్లెయిమ్ ఫారం, రెవెన్యూ స్టాంపుతో అడ్వాన్స్ రసీదు, పాన్ కార్డు, ఆధార్ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రం, మూడు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు సమర్పించాలి. అలాగే బ్యాంకు ఖాతా నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ ఉన్న క్యాన్సిల్ చెక్కు లేదా పాస్బుక్ ప్రతిని జతచేయాలి.
30 రోజుల్లో క్లెయిమ్ తప్పనిసరి
అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తేదీ నుంచి 30 రోజుల్లోపు బహుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గడువు దాటితే బహుమతి పొందే హక్కు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. రూ.10 వేలకు మించిన బహుమతులపై నిబంధనల ప్రకారం టీడీఎస్ మినహాయిస్తారు. ఒరిజినల్ టికెట్ మాత్రమే చెల్లుతుంది. చిరిగిన, మార్పులు చేసిన లేదా ట్యాంపరింగ్కు గురైన టికెట్లను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది. లాటరీకి సంబంధించిన వివాదాలపై పంజాబ్ లాటరీ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. న్యాయపరమైన వివాదాలకు చండీగఢ్ ప్రత్యేక పరిధిగా ఉంటుందని పథకం సమాచారం పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది
రూ.500 టికెట్తో రూ.12 కోట్ల బహుమతి ప్రకటించినప్పటికీ, ఇతర రాష్ట్రాలవారికి కొనుగోలు అర్హత ఉందా లేదా అనే సమాచారం అందుబాటులో లేదు. కాబట్టి టికెట్ కొనుగోలు చేసే ముందు అధికారిక పంజాబ్ లాటరీ నిబంధనలను పరిశీలించాలి.