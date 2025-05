లక్నో: ఉత్త‌ర ప్ర‌దేశ్ సమాజ్‌వాది పార్టీ నేత రామ్ గోపాల్‌ యాదవ్‌ (Ram Gopal Yadav) వింగ్ క‌మాండ్ వ్యోమికా సింగ్‌పై (Vyomika Singh)వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి.

ఇటీవల, కల్నల్‌ సోఫియా ఖురేషీ (Sofia Khureshi)పై మధ్యప్రదేశ్‌ మంత్రి విజయ్‌ షా (Vijay Shah) వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యల్ని రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తాజాగా, ప్రస్తావిస్తూ.. ‘వింగ్ క‌మాండర్‌ వ్యోమికా సింగ్ రాజ్‌పుత్ కాబ‌ట్టే ఆమెను వ‌దిలేసి.. ముస్లిం మతానికి చెందిన క‌ల్న‌ల్ సోఫియా ఖురేషీ గురించి విజ‌య్ షా మాట్లాడారని అన్నారు.

🚨SP’s Ramgopal Yadav hurls CASTEIST slur at Wing Commander Vyomika Singh - calls her “CHAM*R” 😳

~ No outrage. No suo moto by courts. No feminist noise.



Because the abuser isn’t from BJP, and the victim isn’t convenient for the ecosystem👏🏼 pic.twitter.com/BXegkYPAg5

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) May 15, 2025