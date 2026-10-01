పైలట్‌ వీరత్వం: ‘మచ్చార్‌’ ఇంటిపేరు వెనుక ఆసక్తికర వివరాలు

కెప్టెన్ స్మిట్ మచ్చార్ ఇప్పుడు హీరోగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. దుబాయ్ నుంచి టెల్అవీవ్కు వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో సహ పైలట్ కత్తితో దాడి చేసినా, గాయపడిన స్థితిలో కాక్పిట్ తలుపు తెరిచి ప్రయాణికులు, సిబ్బంది దాడిచేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకునేలా చేయడంతో స్మిట్ మచ్చార్పై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది.
ఈ ఘటన తర్వాత ఆయన ధైర్యసాహసాలపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తడంతో పాటు, ఆయన ఇంటిపేరు ‘మచ్చార్’ గురించి కూడా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. మచ్చార్ చేసిన సాహసానికి పురస్కారం ఇవ్వాలని పలువురు సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగదారులు డిమాండ్ చేశారు.
అదే సమయంలో ఆయన ఇంటిపేరు అర్థం ఏమిటి? ఆయన ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు? అనే ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చాయి. కొందరు ఆయన సౌరాష్ట్ర ప్రాంతానికి చెందిన నాగర్ బ్రాహ్మణుడని, మరికొందరు కచ్ ప్రాంతానికి చెందినవారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వాదనలకు సంబంధించి కథనంలో కచ్చితమైన నిర్ధారణ ఇవ్వలేదు.
గుజరాతీ ఇంటిపేర్ల చరిత్రపై నీలకంఠ్ వినోదిని రాసిన ‘గుజరాతీ అటకోనో ఇతిహాస్’ పుస్తకంలో ‘మచ్చార్’ ఇంటిపేరు ప్రస్తావన ఉంది. ‘మచ్చార్’ అనే పేరు గుజరాతీ పదమైన ‘మత్సర్’ నుంచి పరిణామం చెంది ఉండవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. ‘మత్సర్’ అంటే అసూయ అని అర్థం. మరో వివరణ ప్రకారం, దోమలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో నివసించిన ప్రజలకు ఈ పేరు ఏర్పడి ఉండవచ్చని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. హిందీలో ‘మచ్చర్’ అంటే దోమ.
మరెన్నో అర్థాలు
గుజరాత్లో జంతువులు, చిన్న జీవుల పేర్లతో కూడిన ఇంటిపేర్లు కూడా కనిపిస్తాయని గుజరాత్ విశ్వవిద్యాలయం మాజీ సామాజిక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ గౌరంగ్ జానీ తెలిపారు. పొడవైన ముక్కు ఉన్నవారికి ‘పోపట్’, అలాగే ‘హాథీ’, ‘మాంకడీ’, ‘బక్రీ’ వంటి ఇంటిపేర్లు సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్నాయని చెప్పారు. ‘మచ్చార్’ అనే పేరు ఎవరినైనా సరదాగా ఆటపట్టిస్తూ పెట్టి ఉండే అవకాశం కూడా ఉందని వినోదిని పేర్కొన్నారు.
‘మచ్చార్’ ఇంటిపేరు గుజరాత్లోని నాగర్ బ్రాహ్మణులు, లోహానా సమాజాల్లో కనిపిస్తుంది. నాగర్లు సౌరాష్ట్రకు చెందిన బ్రాహ్మణ సమాజం కాగా, లోహానాల చారిత్రక, సాంస్కృతిక మూలాలు కచ్లో ఉన్నాయి. లోహానా మచ్చర్లు 19వ శతాబ్దంలో మహారాష్ట్రలోని ముంబైకి వలస వెళ్లారు. వారు వ్యాపారాలు, దుకాణాలు నిర్వహించేవారు.
నాగర్ సమాజానికి చెందినవారు ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయులు, విద్యావేత్తలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పనిచేశారు. సాహిత్యం, విద్యా రంగాల్లో ఈ సమాజం గణనీయమైన పాత్ర పోషించిందని జానీ తెలిపారు. సాహస ఘటనతో వెలుగులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చార్ ఇంటిపేరు వెనుక ఉన్న ఈ చరిత్ర.. గుజరాత్లోని ఇంటిపేర్ల వైవిధ్యంపై మరోసారి ఆసక్తిని పెంచింది.