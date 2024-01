Tamil Nadu: అయోధ్య లైవ్‌ టెలికాస్ట్‌ అడ్డుకోవద్దు.. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు

సాక్షి, ఢిల్లీ: తమిళనాడులో అయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట లైవ్‌ టెలికాస్ట్‌పై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తమిళనాడు రాముడికి సంబంధించిన వేడుకల ప్రసారాలను తిరస్కరించవద్దని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో, సుప్రీంకోర్టులో స్టాలిన్‌ సర్కార్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

వివరాల ప్రకారం.. అయోధ్యలో రామ్‌లల్లా ‘ప్రాణ ప్రతిష్ట’ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయాలనే అభ్యర్థనలను తిరస్కరించవద్దని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఇప్పటికే తిరస్కరించిన వాటికి సంబంధించి.. పక్కా కారణాలను చూపాలని, డేటాను సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేసింది. సమాజంలో ఇతర వర్గాలు కూడా నివసిస్తున్నాయనే ఏకైక కారణంతో.. అయోధ్య రామ మందిర ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన లైవ్​ టెలికాస్ట్​ అనుమతిని తిరస్కరించలేమని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు, రామ మందిర ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక పూజలు, భజనల నిర్వహణపై నిషేధం లేదని తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోర్టుకు తెలిపింది.

On a plea in Supreme Court against Tamil Nadu govt’s oral order to ban the live telecast of the "Pran Prathishta" of Lord Ram at Ayodhya in the temples across Tamil Nadu, Solicitor General Tushar Mehta said nobody can be prevented from performing the religious rituals.

Solicitor… pic.twitter.com/vqgbvmSkWh

— ANI (@ANI) January 22, 2024