 ‘రైట్‌ టూ రీకాల్‌’పై ఆప్‌ ఎంపీ రాఘవ్‌ చద్దా కీలక వ్యాఖ్యలు | Raghav Chadha Calls For Right To Recall In Lok Sabha For Non Performing MPs And MLAs To Strengthen Democratic Accountability | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రైట్‌ టూ రీకాల్‌’పై ఆప్‌ ఎంపీ రాఘవ్‌ చద్దా కీలక వ్యాఖ్యలు

Feb 11 2026 4:30 PM | Updated on Feb 11 2026 4:42 PM

Raghav Chadha calls For Right To Recall Of Elected MLAs, MPs

ఢిల్లీ: దేశంలో పనితీరు లేని ఎంపీలు,ఎమ్మెల్యేలను తొలగించే అధికారం ఓటర్లకు కల్పించాలని ఆమ్‌ఆద్మీ పార్టీ(ఆప్‌) రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్‌ చద్దా డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన రాజ్యసభలో మాట్లాడారు.  

రాజ్యసభ జీరో అవర్‌లో రాఘవ్‌ చద్దా ఓ ముఖ్యమైన అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆయన ప్రజలకు తమ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పనితీరు బాగలేకపోతే వారిని తొలగించుకునే హక్కు కల్పించాలని కోరారు.

ప్రస్తుతం భారత రాజ్యాంగం ప్రజలకు ఎన్నిక చేసే హక్కు ఇస్తుంది కానీ, ఎన్నికైన ప్రతినిధులను పనితీరు లేకపోవడం లేదా అవినీతి వంటి కారణాలతో పదవీ కాలం పూర్తికాకముందే తొలగించే ప్రత్యక్ష విధానం లేదు అని ఆయన అన్నారు. ‘రైట్ టు రీకాల్’ అనే వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రజలు తమ ప్రతినిధులను పనితీరు లేకపోతే లేదా అవినీతిలో చిక్కుకుంటే తొలగించే అవకాశం కలుగుతుంది  అని పేర్కొన్నారు.

ఈ హక్కు ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని 24 దేశాల్లో అమలులో ఉందన్నారు. అదే సమయంలో పంచాయతీ స్థాయిలో మనదేశంలో ‍కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్‌, మహరాష్ట్ర, రాజస్థాన్‌తో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ విధానం అమలులో ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనపై సభలో కొంతమంది సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చద్దా మాత్రం ఈ హక్కు సాధారణ రాజకీయ విభేదాల కోసం కాకుండా, నిరూపితమైన అవినీతి, మోసం, లేదా విధులను నిర్లక్ష్యం చేసిన సందర్భాల్లో మాత్రమే ఉపయోగించబడాలని స్పష్టం చేశారు.

ఈ ప్రతిపాదన అమలులోకి వస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి మరింత బలం చేకూరుతుందని, ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టేలా చేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికైన ప్రతినిధులు తమ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోతే, ప్రజలకు వారిని తిరస్కరించే శక్తి ఉండాలి అని ఆయన వాదించారు.

మొత్తం మీద, రాఘవ్ చద్దా చేసిన ఈ ‘రైట్ టు రీకాల్’ ప్రతిపాదన భారత రాజకీయ వ్యవస్థలో ఒక కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ఇది అమలులోకి వస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి మరింత పారదర్శకత, బాధ్యతాయుతమైన పాలనను తీసుకురావచ్చని భావిస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి తమ్ముడి నిశ్చితార్థ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి చిన్న కూతురి అన్నప్రాసన వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

నిఖిల్ 'స్వయంభు' టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మేం ప్రతిపక్షం... మాది ప్రజాపక్షం.. అసెంబ్లీ వద్ద కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)
photo 5

మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Telangana Municipal Elections Polling Live Updates 1
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల లైవ్ అప్ డేట్స్ ఉద్రిక్తతల నడుమ పోలింగ్..
Allu Arjun Fans Association Holds Grand Marathon Meeting in Hyderabad 2
Video_icon

బన్నీ ఫ్యాన్స్ సడన్ మీటింగ్ దేని గురించి అంటే...!
Mounika First Reaction On Court BAIL Grant To Ambati Rambabu 3
Video_icon

అంబటికి బెయిల్... కూతురు మౌనిక ఫస్ట్ రియాక్షన్
104 vehicles missing in Minister Ramprasad Reddys area 4
Video_icon

AP: వీడియో వైరల్!! 104 వాహనాలను ధ్వంసం
Jaggareddy Vs Police In Sangareddy 5
Video_icon

అరేయ్ ఎవడ్రా అంటూ పోలీసులపైకి దూసుకెళ్లిన జగ్గారెడ్డి
Advertisement
 