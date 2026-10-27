ఒట్టావా: పంజాబ్లో పలు నేరాలకు సంబంధించిన మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్స్టర్ అమృత్పాల్ సింగ్ (హర్ప్రీత్ సింగ్ అలియాస్ అమృత్పాల్ బాత్)ను కెనడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై సుమారు 20 క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అతడిని భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు పంజాబ్ పోలీసులు అవసరమైన చట్టపరమైన ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. తరన్తారన్ జిల్లా ఎస్పీ సురేంద్ర లాంబా ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల సహకారంతో ఇప్పటికే అతడిపై రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. కెనడా అధికారులు అతడిని తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల కోసం తమ కేంద్ర సంస్థలకు అప్పగించినట్లు వెల్లడించారు.
20 క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితుడు
పంజాబ్లోని తరన్తారన్ జిల్లా మియాన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన 33 ఏళ్ల అమృత్పాల్పై దాదాపు 20 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. వీటిలో హత్య, హత్యాయత్నం వంటి తీవ్రమైన నేరాలతోపాటు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (ఉపా), ఆయుధాల చట్టం కింద నమోదైన కేసులు కూడా ఉన్నాయి. అతడిని పంజాబ్ పోలీసులు కేటగిరీ-ఏ గ్యాంగ్స్టర్గా గుర్తించారు. అతడిని భారత్కు రప్పించి, ఇక్కడి కేసుల్లో విచారణ ఎదుర్కొనేలా చేసేందుకు రాష్ట్ర పోలీసులు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలతో కలిసి చర్యలు చేపడుతున్నారు.
2024 జనవరిలో గ్రామ సర్పంచ్ అవన్ కుమార్ అలియాస్ సోను చీమా హత్య వెనుక అమృత్పాల్ ప్రధాన సూత్రధారి అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసు అనంతరం అతడిని పరారీలో ఉన్న నేరస్థుడిగా ప్రకటించారు. అతడు అక్రమ మార్గాల్లో విదేశాలకు పారిపోయినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ ఫోర్స్ (కేజెడ్ఎఫ్)తోనూ అతడికి సంబంధాలు ఉన్నాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అతడి అనుచరులు నేర కార్యకలాపాలకు అవసరమైన వనరులు, ఇతర సహాయాన్ని అందించేవారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలపై న్యాయస్థానంలో విచారణ జరగాల్సి ఉంది.
విదేశాల్లో ఉంటూ పంజాబ్లో నేర కార్యకలాపాలకు ఆదేశాలు ఇస్తున్న గ్యాంగ్స్టర్లపై పోలీసులు చేపట్టిన చర్యల్లో అమృత్పాల్ అరెస్టు కీలక పరిణామమని ఎస్పీ సురేంద్ర లాంబా పేర్కొన్నారు. రెడ్ కార్నర్ నోటీసు ఆధారంగా అతడిని అదుపులోకి తీసుకోవడం, తదుపరి చట్టపరమైన ప్రక్రియకు మార్గం సుగమం చేసిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడిని భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన పత్రాలు, చట్టపరమైన లాంఛనాలను పూర్తి చేసే పనిలో పంజాబ్ పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. అయితే అతడి అప్పగింత ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది, భారత్కు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారనే విషయాలపై స్పష్టమైన వివరాలు వెల్లడికాలేదు.
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