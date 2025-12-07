 అంబేడ్కర్‌కు ఘనంగా నివాళి | President Droupadi Murmu and PM Modi Pay Tribute To Dr BR Ambedkar On His Death | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంబేడ్కర్‌కు ఘనంగా నివాళి

Dec 7 2025 5:57 AM | Updated on Dec 7 2025 5:57 AM

President Droupadi Murmu and PM Modi Pay Tribute To Dr BR Ambedkar On His Death

పార్లమెంట్‌ భవన్‌లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం 

హాజరైన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని, స్పీకర్‌

న్యూఢిల్లీ: రాజ్యాంగ నిర్మాత బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తదితరులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆయన 69వ వర్ధంతి సందర్భంగా శుక్రవారం పార్లమెంట్‌ హౌస్‌ కాంప్లెక్స్‌లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రేరణ స్థల్‌ వద్ద జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లా, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ తదితరులు హాజరై బాబా సాహెబ్‌ అంబేడ్కర్‌కు పుష్పాంజలి ఘటించారు.

 ‘మహా పరినిర్వాణ్‌ దివస్‌ సందర్భంగా భారత రత్న, మన రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్‌ భీమ్‌రావ్‌ అంబేడ్కర్‌కు సవినయంగా నివాళులరి్పస్తున్నాను’అని ఉపరాష్ట్రపతి ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ‘డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ దార్శనికత కలిగిన నేత, న్యాయం, సమానత్వం కోసం ఆయన ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారు’అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. 

చైత్యభూమిపై పూలజల్లు 
మహా పరినిర్వాణ్‌ దినాన్ని పురస్కరించుకుని ముంబైలోని దాదర్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ మెమోరియల్‌ చైత్యభూమి వద్దకు శనివారం వేలాదిగా తరలివచ్చారు. అంబేడ్కర్‌కు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ ఆచార్య దేవవ్రత్, సీఎం ఫడ్నవీస్, డిప్యూటీ సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే, శివసేన(యూబీటీ)చీఫ్‌ ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఎంసీ ఫొటో ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహించింది. చైత్యభూమిపై హెలికాప్టర్‌ ద్వారా పూలజల్లు కురిపించారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రతులను పంచిపెట్టారు. బీఎంసీ ఈ కార్యక్రమం కోసం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేపట్టింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో ఏర్పాట్లపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
photo 2

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 3

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)
photo 4

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Video

View all
KTRs SHOCKING Reaction to Massive IndiGo Flight Cancellations 1
Video_icon

ఇండిగో విమానాల రద్దుపై కేటీఆర్ సంచలన కామెంట్స్
Indigo Name Change IndiGo-It Didnt Go 2
Video_icon

ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ పేరు మారిందన్న హర్ష్ గోయెంకా
PMO Serious on Indigo Crisis Issue 3
Video_icon

రంగంలోకి మోదీ మ్మోహన్ కు బిగ్ షాక్
Telangana RTC Arrangements for Shamshabad Airport Passengers 4
Video_icon

శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ RTC ఏర్పాట్లు
Parents EMOTIONAL Request to Govt To Save Their Son Praveen From Terrorists! 5
Video_icon

ఉగ్రవాదుల నుంచి నా బిడ్డను కాపాడండయ్యా! చేతులెత్తి వేడుకుంటున్న తల్లి
Advertisement
 