గోమూత్రం చల్లుకుంటేనే ప్రవేశం!

ముంబైలో నవరాత్రి గర్బా వేడుకలకు ముందు వివాదాస్పద పోస్టర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మలాడ్ ప్రాంతంలోని ఓ గర్బా వేదిక వద్ద కనిపించిన ఈ పోస్టర్లలో హిందూయేతరులు కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశించే ముందు నుదుటిపై తిలకం పెట్టుకోవాలని, చేతికి కలావా కట్టుకోవాలని, గోమూత్రం చల్లుకోవాలని సూచించారు.
ఈ పోస్టర్లలో ‘లవ్ జిహాద్’కు వ్యతిరేకంగా సందేశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. హిందూ యువతులను మతమార్పిడికి గురిచేసే ఉద్దేశంతో ముస్లిం పురుషులు ప్రేమ సంబంధాలు ఏర్పరుస్తారనే ఆరోపణకు రైట్ వింగ్ సంస్థలు ఉపయోగించే పదమే ‘లవ్ జిహాద్’. అయితే ఈ పదానికి చట్టపరమైన గుర్తింపు లేదనే విషయం కూడా గతంలో వివిధ సందర్భాల్లో స్పష్టమైంది.
ముంబైలోని గర్బా కార్యక్రమాల్లో ముస్లింల ప్రవేశంపై ఇప్పటికే వివాదం కొనసాగుతోంది. మహారాష్ట్రలో గర్బా, దాండియా కార్యక్రమాలకు ముస్లింలను అనుమతించకూడదని విశ్వ హిందూ పరిషత్ గతంలో పిలుపునిచ్చింది. కార్యక్రమాలకు వచ్చే వారి ఆధార్ గుర్తింపు పరిశీలించాలని, నుదుటిపై తిలకం పెట్టిన తర్వాతే ప్రవేశం కల్పించాలని నిర్వాహకులకు సూచనలు చేసింది.
మహారాష్ట్ర మంత్రి నితేశ్ రాణే కూడా ఈ డిమాండ్కు మద్దతు తెలిపారు. గర్బా కార్యక్రమాలకు వచ్చే వారు తమ గుర్తింపు చూపించడంతో పాటు హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలని ఆయన గతంలో సూచించారు.
ముంబైలోని బోరివలి గర్బా కార్యక్రమం విషయంలోనూ ప్రవేశ నిబంధనలపై వివాదం నెలకొంది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ఉపాధ్యాయ్ ముస్లింల ప్రవేశంపై షరతులు ప్రస్తావించగా, కార్యక్రమ నిర్వాహకులు ఆధార్ కార్డు పరిశీలన చేపడతామని తెలిపారు.
నవరాత్రి వేడుకలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ముంబైలో గర్బా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన ఈ పోస్టర్లు మతపరమైన గుర్తింపు, ప్రవేశ నిబంధనలు, సామాజిక సమగ్రతపై మరింత చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.