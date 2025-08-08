 ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపిక బాధ్యత ప్రధాని మోదీదే | PM Narendra Modi, Nadda to pick NDA vice presidential candidate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపిక బాధ్యత ప్రధాని మోదీదే

Aug 8 2025 4:40 AM | Updated on Aug 8 2025 4:40 AM

PM Narendra Modi, Nadda to pick NDA vice presidential candidate

ఎన్‌డీఏ పక్షాల సమావేశం ఏకగ్రీవ నిర్ణయం

12న అభ్యర్థిత్వంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం

న్యూఢిల్లీ: ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపిక బాధ్యతను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ చీఫ్‌ జేపీ నడ్డాలకు అప్పగిస్తూ ఎన్‌డీఏ కూటమి నిర్ణయం తీసుకుంది. గురువారం పార్లమెంట్‌ భవన సముదాయంలో జరిగిన బీజేపీ, మిత్ర పక్షాల నేతల భేటీలో ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు తెలిపారు. 

కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో అమిత్‌ షా, జేపీ నడ్డాలతోపాటు జేడీయూ నుంచి లలన్‌ సింగ్, శివసేన నుంచి శ్రీకాంత్‌ షిండే, టీడీపీ నుంచి ఎల్‌. దేవరాయలు, ఎల్‌జేపీ నుంచి చిరాగ్‌ పాశ్వాన్, ఇంకా అనుప్రియా పటేల్, ఉపేంద్ర కుష్వాహా, ఏఐఏడీఎంకే తదితర ఇతర చిన్న పార్టీల నేతలు సైతం పాల్గొన్నారన్నారు. 

ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎవరిని బలపర్చాలనే అంశంపై ఎలాంటి చర్చా జరగలేదని తెలిపారు. ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వంపై ఈ నెల 12వ తేదీన స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఎన్‌ఏడీ పక్షాల మధ్య సమన్వయం కొనసాగింపుపై ఈ సమావేశం చర్చించిందన్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 3

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains In Hyderabad Hyderabad Floods 1
Video_icon

HYD Rains: హైదరాబాద్ లో వర్ష బీభత్సం
YSRCP MLC Varudu Kalyani Slams Chandrababu Govt Over Free Bus Conditions 2
Video_icon

Varudu Kalyani: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేదు
Chandrababu Privatized Nizam Sugar Factory In Telangana 3
Video_icon

Nizam Sugar Factory: ఆ పాపం చంద్రబాబుదే
Eluru YSRCP Leaders About Pulivendula ZPTC By Election 4
Video_icon

పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నిక లో YSRCP ఘన విజయం
TDP Goons Atrocities In Pulivendula 5
Video_icon

Pulivendula: బరితెగిస్తున్న చంద్రబాబు దొంగల ముఠా
Advertisement
 