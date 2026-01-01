 గురువాయూరప్ప స్వామికి ‘బంగారు’ నైవేద్యం | Golden Crown Offering to Guruvayurappan at Thrissurs Guruvayur Temple | Sakshi
గురువాయూరప్ప స్వామికి ‘బంగారు’ నైవేద్యం

Jan 1 2026 7:42 PM | Updated on Jan 1 2026 7:52 PM

Golden Crown Offering to Guruvayurappan at Thrissurs Guruvayur Temple

తిరువనంతపురం: నూతన సంవత్సరం శుభ సందర్భంగా కేరళ రాష్ట్రంలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాలో ఉన్న గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణ ఆలయంలోని గురువాయూరప్పకు ఒక అద్భుతమైన బంగారు కిరీటాన్ని వినయపూర్వకమైన "వాజిపాడు"గా సమర్పించారు. 218 గ్రాముల (27 సార్వభౌములు) బరువున్న ఈ కిరీటాన్ని తిరువనంతపురంలోని వజుతచౌడ్‌కు చెందిన ఒక భక్తుడు సమర్పించారు.

ఉచ్చ పూజ (మధ్యాహ్న ప్రార్థన) తర్వాత ఆలయాన్ని మూసివేయడానికి ముందు ఈరోజు పవిత్ర సమర్పణ జరిగింది. కొడిమారం (పవిత్ర స్తంభం) పాదాల వద్ద జరిగిన వేడుకలో దేవస్వం చైర్మన్ ఆలయం తరపున బంగారు కిరీటాన్ని భక్తిపూర్వకంగా స్వీకరించారు.

