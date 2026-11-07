 దేశ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు.. జవాన్లతో వేడుకలు జరుపుకుంటా: ప్రధాని మోదీ | PM Narendra Modi To Celebrate Diwali With Military Personnel, Greets Nation | Sakshi
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దేశ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు.. జవాన్లతో వేడుకలు జరుపుకుంటా: ప్రధాని మోదీ

Nov 7 2026 7:36 PM | Updated on Nov 7 2026 7:38 PM

PM Narendra Modi To Celebrate Diwali With Military Personnel, Greets Nation

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సుఖసంతోషాలు, శాంతి, సిరిసంపదలు వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ ఏడాది కూడా సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు జరుపుకోనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ ఖాతా వేదికగా మోదీ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు .

దీపావళి వెలుగుల పండుగ అని, చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. దేశమంతా దీపాల కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఈ పర్వదినం ప్రతి ఒక్కరి భవిష్యత్తులో ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సును నింపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ప్రతి ఏడాది భారత సైనికులతో కలిసి దీపావళి జరుపుకోవడం తనకు సంప్రదాయంగా మారిందని, ఈ ఏడాది కూడా ఆ ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తానని మోదీ తెలిపారు. 

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