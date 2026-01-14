పాకిస్తాన్ డ్రోన్ల చొరబాటు: దేశ సరిహద్దులో మరోసారి ఉద్రిక్తత

రాజోరి: నియంత్రణ రేఖ వెంబడి పాకిస్తాన్ డ్రోన్లు మళ్లీ కనిపించడం వల్ల రాజోరి జిల్లాలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మంగళవారం సాయంత్రం కెర్రీ సెక్టార్లోని డుంగా గాలా మరియు కోల్డ్క్సి ప్రాంతాల్లో రెండు నుండి మూడు డ్రోన్లు గమనించబడ్డాయి. సైన్యం వెంటనే కాల్పులు జరపగా, డ్రోన్లు అదృశ్యమయ్యాయి. అవి బుల్లెట్లకు గురై పడిపోయి ఉండవచ్చని లేదా తిరిగి పాకిస్తాన్ వైపు వెళ్లి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
ఆదివారం సాయంత్రం రాజోరి, పూంచ్, సాంబా జిల్లాల్లో డ్రోన్లు కనిపించిన ఘటన తర్వాత ఇది రెండోసారి. సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 7.30 మధ్య డ్రోన్లు గమనించబడ్డాయి. సైన్యం వెంటనే ప్రాంతాన్ని అడ్డుకుని, సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించనుంది. సైన్యం ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండమని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువు కనిపిస్తే వెంటనే ఆర్మీకి సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించింది.
పూంచ్ జిల్లాలోని ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ట్రెక్కింగ్, హైకింగ్, క్యాంపింగ్ వంటి కార్యకలాపాలను వెంటనే నిషేధించారు. ఈ ఆర్డర్లు రాబోయే రెండు నెలల పాటు అమలులో ఉంటాయి. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కార్యాలయం నుండి జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో, భద్రతా కారణాల వల్ల ఈ నిషేధం విధించబడిందని పేర్కొన్నారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వ్యక్తుల కదలిక ప్రజా భద్రతకు ముప్పుగా మారవచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు.