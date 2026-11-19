భువనేశ్వర్: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఆక్వాన్ తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో ఒడిశా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో ఇప్పటివరకు 1.05 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. సహాయక చర్యల కోసం 295 బృందాలను రంగంలోకి దించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం గంజాం జిల్లాలోని గోపాల్పురం సమీపంలో తుపాను తీరం దాటవచ్చని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అను గార్గ్ గురువారం వివరాలు వెల్లడించారు.
ఒడిశా విపత్తు సహాయక చర్యల దళం (ఓడీఆర్ఏఎఫ్) నుంచి 60 బృందాలు, జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) నుంచి 14 బృందాలు, అగ్నిమాపక శాఖకు చెందిన 221 బృందాలను సహాయక చర్యల కోసం సిద్ధం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,224 పునరావాస కేంద్రాలకు ప్రజలను తరలించారు. గంజాం జిల్లాలో అత్యధికంగా 45,364 మందిని, గజపతి జిల్లాలో 18 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చారు. తరలింపు ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, గరిష్ఠంగా 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. తుపాను బుధవారం ఉదయం గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదలగా.. ప్రస్తుతం ఆ వేగం 15 కిలోమీటర్లకు పెరిగిందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర తెలిపారు. తూర్పు బంగాళాఖాతంలో మయన్మార్ సమీపంలో ఏర్పడిన అధిక పీడన పరిస్థితుల ప్రభావంతో తుపాను వేగం పెరిగిందని వివరించారు.
బలహీనపడినా ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోదు
తుపాను తీరం దాటిన తర్వాత బలహీనపడినా ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోదని మహాపాత్ర హెచ్చరించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 నుంచి 30 సెంటీమీటర్ల అత్యంత భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. గంజాం, గజపతి నుంచి బాలాసోర్, మయూర్భంజ్ వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవవచ్చని తెలిపారు. రుషికుల్య, వంశధార, నాగావళి నదులతోపాటు దిగువ మహానదిలో నీటిమట్టాలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు. జగత్సింగ్పూర్, కేంద్రపారా, భద్రక్, బాలాసోర్, మయూర్భంజ్, కియోంఝర్, జాజ్పూర్ జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు ఉందని హెచ్చరించారు.
ముందస్తు జాగ్రత్తగా పూరీ బీచ్తోపాటు కోణార్క్, చంద్రభాగ, అస్తరంగ, బాలిహరచండి తీర ప్రాంతాల్లో పర్యాటక కార్యకలాపాలపై అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. కోణార్క్ సూర్య దేవాలయ సందర్శనను కూడా నిలిపివేశారు. కోణార్క్, అస్తరంగ ప్రాంతాల్లో పడవలు, ఇతర జల రవాణా సేవలను నిలిపివేశారు. చిలికా సరస్సులోని సతపాడ వద్ద బోటింగ్తోపాటు ప్రజా రవాణా పడవ సేవలను కూడా రద్దు చేశారు. మత్స్యకారులు సరస్సులోకి పడవలు తీసుకెళ్లరాదని ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు, వరదలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీటిముంపు పరిస్థితులపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండనున్నారు.