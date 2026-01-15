విషాదం.. ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు భక్తుల దుర్మరణం

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్ర రాజధాని భోపాల్లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు భక్తులు మృతి చెందారు. ఓ వ్యాన్, ట్రాక్టర్ ట్రాలీ ఢీ కొని ఐదుగురు మృతి చెందగా, మరో పది మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా నర్మదాపురం నుంచి తిరిగి వస్తున్న భక్తులపై విషాదాన్ని మోపింది.
పోలీసుల వివరాల మేరకు.. భోపాల్ జిల్లా బెరాసియా ప్రాంతంలో వ్యాన్, ట్రాక్టర్ ట్రాలీ ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటన మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా నర్మదాపురం నుంచి తిరిగి వస్తున్న భక్తులపై విషాదాన్ని మోపింది.
ఈ ప్రమాద సమయంలో వ్యాన్లో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. వీరిలో ముగ్గురు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు. మృతులు సిరోజ్ ప్రాంతానికి చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. మరో పది మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. గాయపడిన వారిని హమీదియా ఆసుపత్రి, భోపాల్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బెరాసియా పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వాహనాల్లో ఇరుక్కున్న వారిని బయటకు తీసి ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఇన్చార్జ్ విజేంద్ర సేన్ ఈ ఘటనపై వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదం మకర సంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తుల ఆనందాన్ని విషాదంగా మార్చింది. రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించకపోవడం, వాహనాల అధిక వేగం, రాత్రి సమయంలో నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడం వంటి అంశాలు ఇలాంటి ఘటనలకు కారణమవుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమాలు పెంచితే ఇలాంటి ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చు.
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: 5 people were killed, and 12 others were injured in a collision between a tractor-trolley and a pickup vehicle.
Berasia SDM Ashutosh Sharma says, "The collision between the tractor-trolley and the pickup took place in front of Vidya Vihar. 5… pic.twitter.com/dOjK9WZedv
