మనకంటే మొనగాడే లేడంటూ కోబ్రాతో స్టంట్స్‌..చివరికి!

పాముతో చెలగాటం వద్దు అని చెప్పినా వినలేదు. అందులోనూ విషపూరితమైన సర్పం..జాగ్రత్త అని ఎంత మొత్తుకున్నా పెడచెవిన పెట్టాడు. చివరికి విషాదం చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Ghar Ke Kalesh @gharkekalesh అనే ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ అయిన వీడియో ప్రకారంఉత్తర ప్రదేశ్లోని రాంపూర్ జిల్లాకు చెందిన 50 ఏళ్ల రాజ్ సింగ్ నాగుపాము కాటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన విషాదం నింపింది. ‘నాకంటే వీరుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడా’ అంటూ విన్యాసాలు మొదలు పెట్టాడు. అది చాలా పవర్ ఫుల్.. విషనాగు, దాన్ని వదిలేయ్ అని చాలామంది హెచ్చరించారు.
అయినా పట్టించుకోకుండా, ఆరడుగుల నాగుపామును మెడకు చుట్టుకుని రోడ్డుపై విన్యాసాలు చేశాడు. పామును తన మెడలో స్కార్ఫ్ లాగా చుట్టుకుని, నవ్వుతూ, కెమెరా ముందు పోజులిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పామును అతడిని మూడుసార్లు కాటు వేసింది. విషం వేగంగా శరీరమంతా పాకింది. ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చేసరికే అతను మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. నిర్లక్ష్యానికి తన ప్రాణాన్నే బలిపెట్టాడు.
50-year-old Raj Singh caught a 6-ft venomous cobra on the road, ignored warnings, wrapped it around his neck & did stunts. Snake bit him 3 times. Venom acted fast — declared de@d on arrival at hospital🐍😔
