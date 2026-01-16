 మనకంటే మొనగాడే లేడంటూ కోబ్రాతో స్టంట్స్‌..చివరికి! | Man Shows Off After Catching Cobra in UP Rampur Dies During Treatment | Sakshi
మనకంటే మొనగాడే లేడంటూ కోబ్రాతో స్టంట్స్‌..చివరికి!

Jan 16 2026 5:44 PM | Updated on Jan 16 2026 6:12 PM

Man Shows Off After Catching Cobra in UP Rampur Dies During Treatment

పాముతో చెలగాటం వద్దు అని చెప్పినా వినలేదు. అందులోనూ విషపూరితమైన సర్పం..జాగ్రత్త అని ఎంత మొత్తుకున్నా పెడచెవిన పెట్టాడు. చివరికి విషాదం చోటు చేసుకుంది.    దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Ghar Ke Kalesh @gharkekalesh అనే ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్‌ అయిన వీడియో ప్రకారంఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్ జిల్లాకు చెందిన 50 ఏళ్ల రాజ్ సింగ్ నాగుపాము కాటుతో  ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన విషాదం నింపింది.  ‘నాకంటే వీరుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడా’ అంటూ  విన్యాసాలు మొదలు పెట్టాడు.  అది చాలా పవర్‌ ఫుల్‌.. విషనాగు, దాన్ని వదిలేయ్‌ అని చాలామంది హెచ్చరించారు. 

ఇదీ చదవండి: కన్నకూతుళ్లపై తండ్రి అఘాయిత్యం, 6 ఏళ్ల వయసు నుంచి

అయినా పట్టించుకోకుండా, ఆరడుగుల నాగుపామును మెడకు చుట్టుకుని  రోడ్డుపై విన్యాసాలు చేశాడు. పామును తన మెడలో స్కార్ఫ్ లాగా చుట్టుకుని, నవ్వుతూ, కెమెరా ముందు పోజులిచ్చాడు.  ఈ క్రమంలో ఆ పామును  అతడిని మూడుసార్లు కాటు వేసింది. విషం వేగంగా శరీరమంతా పాకింది.  ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చేసరికే అతను మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. నిర్లక్ష్యానికి తన ప్రాణాన్నే బలిపెట్టాడు. 

ఇదీ చదవండి: పండగవేళ విషాదం : చేపలకోసం ఎగబడ్డ జనం


 

