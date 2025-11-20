 10వ సారి నితీష్‌.. అత్యధిక పర్యాయాల సీఎంలు వీరే | List of Chief Ministers of Various States with Multiple Terms | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

10వ సారి నితీష్‌.. అత్యధిక పర్యాయాల సీఎంలు వీరే

Nov 20 2025 2:02 PM | Updated on Nov 20 2025 2:54 PM

List of Chief Ministers of Various States with Multiple Terms

పట్నా: నితీష్‌ కుమార్‌ రికార్డు స్థాయిలో 10వ సారి బిహార్‌ ముఖ్యమంత్రిగా మారారు. పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో ఆయన ప్రమాణం చేశారు. సీఎం నితీష్‌ మాదిరిగానే అత్యధిక పర్యాయాలు సీఎంలు అయిన ‍ప్రముఖులు వీరే..

నితీష్ కుమార్ (బిహార్): 10

ప్రతాప్‌సింగ్ రాణే (గోవా): 7

జే జయలలిత (తమిళనాడు): 6

గెగాంగ్ అపాంగ్ (అరుణాచల్ ప్రదేశ్): 6

యశ్వంత్ సింగ్ పర్మార్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్): 5

ఎం కరుణానిధి (తమిళనాడు): 5

ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ (పంజాబ్): 5

నారాయణ్ దత్ తివారీ (ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్): 5

జ్యోతి బసు (పశ్చిమ బెంగాల్): 5

సేనయాంగ్బా చుబతోషి జమీర్ (నాగాలాండ్): 5

రిషాంగ్ కీషింగ్ (మణిపూర్): 5

ఫరూక్ అబ్దుల్లా (జమ్ముకశ్మీర్): 5

వీరభద్ర సింగ్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్): 5

లాల్ థన్హావ్లా (మిజోరం): 5

ఓం ప్రకాష్ చౌతాలా (హర్యానా): 5

డోన్వా డెత్వెల్సన్ లాపాంగ్ (మేఘాలయ): 5

పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ (సిక్కిం): 5

నవీన్ పట్నాయక్ (ఒడిశా): 5

నీఫియు రియో ​​(నాగాలాండ్): 5

పెమా ఖండూ (అరుణాచల్ ప్రదేశ్): 5

బిధాన్ చంద్ర రాయ్ (పశ్చిమ బెంగాల్): 4

మోహన్ లాల్ సుఖాడియా (రాజస్థాన్): 4

చంద్ర భాను గుప్తా (ఉత్తర ప్రదేశ్): 4

బన్సీ లాల్ (హర్యానా): 4

విలియమ్సన్ ఎ సంగ్మా (మేఘాలయ): 4

కె కరుణాకరన్ (కేరళ): 4

శరద్ పవార్ (మహారాష్ట్ర): 4

భజన్ లాల్ బిష్ణోయ్ (హర్యానా): 4

బ్రింగ్టన్ బుహై లింగ్డో (మేఘాలయ): 4

నందమూరి తారక రామారావు (ఆంధ్రప్రదేశ్): 4

మాయావతి (ఉత్తరప్రదేశ్): 4

మాణిక్ సర్కార్ (త్రిపుర): 4

మనోహర్ పారికర్ (గోవా): 4

ఎన్ రంగసామి (పుదుచ్చేరి): 4

నరేంద్ర మోదీ (గుజరాత్): 4

శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ (మధ్యప్రదేశ్): 4

బీఎస్ యడియూరప్ప (కర్ణాటక): 4

హేమంత్ సోరెన్ (జార్ఖండ్): 4

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 2

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)
photo 3

రివాల్వర్ రీటా ప్రమోషన్స్‌లో కీర్తి సురేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సాయి పల్లవి సిస్టర్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌కు జగన్‌.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Serious On Chandrababu Govt Over Negligence of Ambedkar Smruthi Vanam 1
Video_icon

అంబేద్కర్ స్మృతివనం పట్ల నిర్లక్ష్యం బాబుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
Ambati Mass Ragging On ABN And TV5 Thumbnails Over Jagan At Nampally CBI Court 2
Video_icon

జగన్ కోసం తండోపతండాలుగా జనాలు... ABN, TV5 థంబ్ నైల్స్ పై అంబటి మాస్ ర్యాగింగ్
YS Jagan Massive Craze At Hyderabad 3
Video_icon

Hyd: స్టేట్ ఏదైనా తగ్గని జగన్ క్రేజ్
AIG Hospitals Chairman Dr D Nageshwar Reddy Sensational Facts on Antibiotics Use 4
Video_icon

జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పికి యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటున్నారా?
Passenger Train Hits Pickup Van In Tripura 5
Video_icon

Tripura: పికప్ వ్యాన్‌ను ఢీకొట్టిన ప్యాసింజర్ రైలు
Advertisement
 