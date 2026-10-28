జడ్జి కుమారుడి నిర్వాకం .. కొచ్చి పోలీస్‌ కమిషనర్‌ బదిలీ!

కొచ్చి: కేరళలో న్యాయమూర్తి మైనర్ కుమారుడు నడిపిన మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారు ప్రమాదం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేసు నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం, పోలీసుల వైఫల్యాలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో కొచ్చి నగర పోలీస్ కమిషనర్ కలిరాజ్ మహేశ్ను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఈ ఘటనలో 55 ఏళ్ల జయబాలకృష్ణన్ ప్రాణాలు కోల్పోవడం, కేసు దర్యాప్తు తీరుపై అనుమానాలు వ్యక్తమవడంతో అధికారులపై జవాబుదారీతనం కోరుతూ విమర్శలు వస్తున్నాయి.
అదనపు జిల్లా జడ్జి కుమారుడైన 17 ఏళ్ల బాలుడు మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారును నడుపుతూ స్కూటీని ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో 55 ఏళ్ల జయబాలకృష్ణన్ మరణించారు. ఘటన అనంతరం కేసు విచారణ, పోలీసుల చర్యలపై వివాదం చెలరేగింది. కేసును పోలీసులు సరిగా విచారించడం లేదన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న డిమాండ్లు కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలోనే కొచ్చి నగర పోలీస్ కమిషనర్ బదిలీ నిర్ణయం వెలువడింది.
ఈ కేసులో తమకు న్యాయం జరగకుండా చేయడానికి కుట్ర జరిగిందని జయబాలకృష్ణన్ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. కేసును నీరుగార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే కమిషనర్ బదిలీకి దారితీసిన నిర్దిష్ట కారణాలు, దర్యాప్తులో గుర్తించిన లోపాల వివరాలు, తదుపరి చర్యలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
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