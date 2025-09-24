 'ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్‌'పై అభ్యంత‌రం ఎందుకు? | Omar Abdullah Defends I Love Muhammad Banner, Slams FIRs As Unjust And Baseless | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్‌'పై స్పందించిన జ‌మ్మూక‌శ్మీర్ సీఎం

Sep 24 2025 3:35 PM | Updated on Sep 24 2025 4:13 PM

Jammu Kashmir CM Omar Abdullah defended I Love Muhammad

ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్ వివాదంపై జ‌మ్మూక‌శ్మీర్ ముఖ్య‌మంత్రి ఒమ‌ర్ అబ్దుల్లా స్పందించారు. ప్ర‌జ‌లు తాము ఆరాధించే దైవం ప‌ట్ల ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రచ‌డం త‌ప్పెలా అవుతుంద‌ని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్ అనే మూడు సాధారణ పదాలను చ‌ట్ట‌విరుద్ధ‌మ‌ని ఎలా అంటార‌ని నిల‌దీశారు. ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్ బ్యాన‌ర్ ప్ర‌ద‌ర్శించిన వారిపై కేసులు పెట్ట‌డాన్ని ఖండించారు. మ‌తిస్థిమితం త‌ప్పిన‌వారే ఇలాంటికేసులు పెడ‌తార‌ని ఫైర్ అయ్యారు. ఈ వ్య‌వ‌హారంలో వెంట‌నే కోర్టులు జోక్యం చేసుకుని ప‌రిస్థితిని చ‌క్క‌దిద్దాల‌ని కోరారు.

కాన్పూర్‌లో మొద‌లైన వివాదం
ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్ వివాదం ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో మొద‌లై దేశ‌మంతా పాకింది. ఈద్-ఎ-మిలాద్-ఉన్-నబీ సంద‌ర్భంగా సెప్టెంబర్ 4న కాన్పూర్‌లోని రావత్‌పూర్‌లో జరిగిన ఊరేగింపులో ‘ఐ లవ్ మహ్మ‌ద్‌’ (I Love Muhammad) అనే బ్యాన‌ర్‌ను ముస్లింలు ప్ర‌ద‌ర్శించారు. దీనిపై స్థానిక హిందూ సంఘాలు తీవ్ర‌ అభ్యంత‌రం తెలిపాయి. మ‌త‌ప‌ర‌మైన వేడుక‌ల్లో కొత్త ట్రెండ్‌తో ఉద్దేశపూర్వకంగా రెచ్చగొట్టే చర్యల‌కు దిగుతున్నార‌ని ఆరోపించాయి. దీంతో పోలీసులు సెప్టెంబర్ 9న 24 మంది ముస్లింలపై కేసులు న‌మోదు చేశారు.

కాన్పూర్‌ పోలీసుల చ‌ర్య‌కు నిర‌స‌న‌గా ఉన్నావ్‌, మ‌హ‌రాజ్ గంజ్‌, కౌశాంబి, ల‌క్నో న‌గ‌రాల్లో ముస్లింలు ర్యాలీలు చేప‌ట్టారు. మ‌హారాష్ట్ర‌, ఉత్త‌రాఖండ్‌, తెలంగాణ‌లోనూ నిర‌స‌న‌లు తెలిపారు. ‘ఐ లవ్ మహ్మ‌ద్‌’ అన‌డం నేరం కాద‌ని ఎఐఎంఐఎం పార్టీ అధ్య‌క్షుడు, హైద‌రాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్ట‌డంతో ఈ వివాదం దేశ‌వ్యాప్తంగా హాట్‌టాపిక్ అయింది. తాజాగా ఒమ‌ర్ అబ్దుల్లా (Omar Abdullah) స్పందించారు.

ఎలా చట్టవిరుద్ధం?
"ఈ వాక్యంపై ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఎందుకు ఉండాలి? ఈ మూడు పదాలతో ఎవరికి సమస్య ఉంటుంది? ఈ మూడు పదాలు రాయడం వల్ల అరెస్టు ఎలా జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఈ మూడు పదాలపై కేసు పెట్టారంటే వాళ్లు మాన‌సిన అనారోగ్యంతో ఉన్నారని అర్థం. ఈ వివాదాన్నికోర్టులు త్వరగా ప‌రిష్క‌రించాల‌ని కోరుకుంటున్నాను. ఐ లవ్ ముహమ్మద్ అని రాయడం ఎలా చట్టవిరుద్ధం?" అని సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా విలేకరులతో అన్నారు.

చ‌ద‌వండి: 'ఐ ల‌వ్ మ‌హ్మ‌ద్‌' ఎందుకు వివాదంగా మారింది?

ఇది ఒక మ‌తానికి సంబంధించింది మాత్ర‌మే కాద‌ని మిగ‌తా మ‌తాల వారు కూడా త‌మ ఇష్ట‌ దైవాలు, గురువుల‌పై ప్రేమ‌ను ఏదోక రూపంలో వ్య‌క్త‌ప‌రుస్తూనే ఉంటార‌ని చెప్పారు. ''సిక్కులు, హిందువులు స‌హా అన్ని మ‌తాల వారు త‌మ దైవాల‌పై ప్రేమ‌ను వ్య‌క్తం చేయ‌డం లేదా? జమ్మూకశ్మీర్ (Jammu Kashmir) వెలుపల ఎక్కడికైనా వెళ్లండి. దేవుడు ఫొటోలు లేని వాహ‌నాలు మీకు క‌నిపించ‌వు. అది చట్టవిరుద్ధం కాకపోతే, ఇది ఎలా అవుతుంది?" అని ఒమర్ అబ్దుల్లా ప్రశ్నించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దుబాయ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ ఫ్యామిలీ.. ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన కోమల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌

Video

View all
Shreyas Iyer Announces Test Retirement 1
Video_icon

అయ్యర్ రిటైర్మెంట్ ఝలక్?
Congress Leader Kancharla Chandrasekhar Reddy Speaks Out on KBR Park Flyover Controversy 2
Video_icon

ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాలపై కాంగ్రెస్ నేత కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అభ్యంతరం
Ys Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists 3
Video_icon

రెడ్ బుక్ కు ధీటుగా డిజిటల్ బుక్ ఒక్కొక్కరికి ఇక సినిమానే
RK Roja Clarity On YS Jagan Key Meeting to YSRCP Leaders 4
Video_icon

YSRCP కార్యకర్తలను బాధపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడున్నా సరే: RK Roja
Ys Jagan FIRES on Chandrababu Govt Over Privatization of Medical Colleges 5
Video_icon

YSRCP పాలనలో ఇలాంటి పరిస్థితులు లేవు: వైఎస్ జగన్
Advertisement
 