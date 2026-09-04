శ్రీనగర్ ఎయిర్పోర్టులో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. ఎయిర్పోర్టులోని స్తంభాన్ని ఇండిగో విమానం ఢీకొట్టింది. పార్కింగ్చేస్తుండగా ఘటన జరిగింది. విమానం ముందు భాగం దెబ్బతింది. సిబ్బంది, ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
నవి ముంబై నుంచి శ్రీనగర్కు వెళ్తున్న ఇండిగో విమానం శుక్రవారం ఉదయం 9:02 గంటలకు శ్రీనగర్ విమానాశ్రయంలో పార్కింగ్ చేస్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. విమానంలో ఉన్న ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రయాణికులను మాన్యువల్ మెట్లను ఉపయోగించి సురక్షితంగా విమానం నుంచి దించినట్లు ఇండిగో తెలిపింది.
ఈ ఘటనపై ఎయిర్పోర్టు అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణ అనంతరం ప్రమాదానికి అసలు కారణాలను నిర్ధారిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన అనంతరం కూడా శ్రీనగర్ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలు సాధారణంగానే కొనసాగాయి. విమానాల రాకపోకలు షెడ్యూల్ ప్రకారమే కొనసాగుతున్నాయని ఇండిగో తెలిపింది.