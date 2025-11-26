 ఇండియాలోనే ఖరీదైన నెంబరు ప్లేట్‌ : ధర ఎంతో తెలుసా? | Indias Costliest Car Registration Number HR88B8888 At Rs 1.17 Crore | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇండియాలోనే ఖరీదైన నెంబరు ప్లేట్‌ : ధర ఎంతో తెలుసా?

Nov 26 2025 5:44 PM | Updated on Nov 26 2025 6:26 PM

Indias Costliest Car Registration Number HR88B8888 At Rs 1.17 Crore

HR88B8888  తమకెంతో ఇష్టమైన కార్లకోసం అంతకంటే ఇష్టమైన, నచ్చిన నంబర్లతో నంబర్‌ ప్లేట్లను  దక్కించుకోవడం చాలామంది అలవాటు. వీటినూ వీఐపీ లేదా ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్లు  అని పిలుచుకుంటారు. అలా  భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌గా నిలిచింది. తాజా వేలంలో  ఫలితంగా రికార్డు బద్దలైంది. పదండి ఈ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

హర్యానాలో వీఐపీ లేదా ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్ల కోసం వారానికి ఆన్‌లైన్ వేలం జరుగుతుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుండి సోమవారం ఉదయం 9 గంటల మధ్య, బిడ్డర్లు తమకు నచ్చిన నంబర్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆపై బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు ఫలితాలు ప్రకటించే వరకు బిడ్డింగ్ ఆట ప్రారంభమవుతుంది. వేలం పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో అధికారిక fancy.parivahan.gov.in పోర్టల్‌లో జరుగుతుంది.

ఈ వారం, బిడ్డింగ్ కోసం వచ్చిన అన్ని నంబర్లలో, 'HR88B8888' రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అత్యధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తులను అందుకుంది . మొత్తం 45 అభ్యర్థనలొచ్చాయి.  మొత్తానికి  అమ్ముడైంది! బేస్ బిడ్డింగ్ ధరను రూ. 50,000గా నిర్ణయించారు. ఇది ప్రతి నిమిషం పెరుగుతూ సాయంత్రం 5 గంటలకు రూ. 1.17 కోట్లకు స్థిరపడింది. బుధవారం హర్యానాలో రూ.1.17 కోట్లకు అమ్ముడైంది.  ప్రస్తుతం 'HR88B8888' నంబర్ ప్లేట్ అధికారికంగా భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్.

 చదవండి: ఢిల్లీలో తొలిసారిగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్‌ : ఎంతవరకు సేఫ్‌, ఎలా బుక్‌ చేసుకోవాలి?

HR అనేది రాష్ట్ర కోడ్, 88 వాహనం నమోదు చేయబడిన హర్యానాలోని నిర్దిష్ట ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయం (RTO) లేదా జిల్లాను సూచిస్తుంది. నిర్దిష్ట RTOలో వాహన సిరీస్ కోడ్‌ను సూచించడానికి B ఉపయోగిస్తారు. 8888 అనేది వాహనానికి కేటాయించిన ప్రత్యేకమైన, నాలుగు అంకెల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్.ఈ నంబర్ ప్లేట్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, 'B' ని పెద్ద అక్షరంలో పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఎనిమిది  నెంబరు లానే కనిపిస్తుంది  ఒకే అంకె 8 పునరావృతమవుతుంది.

గతంలో కేరళకు చెందిన వ్యక్తి రూ. 46 లక్షల విలువైన నంబర్ ప్లేట్‌ను కొనుగోలు చేశారు.  ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, ఏప్రిల్‌లో, కేరళకు చెందిన టెక్ బిలియనీర్ వేణు గోపాలకృష్ణన్ తన లంబోర్గిని ఉరుస్ పెర్ఫార్మంటే "KL 07 DG 0007" కోసం రూ. 45.99 లక్షల ఖర్చుతో VIP లైసెన్స్ ప్లేట్‌ను కొనుగోలు చేశారు..

ఇదీ చదవండి: మూడు పిట్‌ బుల్స్‌ దాడి : కేర్‌ టేకర్ అమెరికా యువతి దుర్మరణం


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 2

రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)
photo 3

పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
photo 4

బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 5

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)

Video

View all
Tribal Girl Students Hospitalized Due To Food Poison 1
Video_icon

మంత్రి సవిత ఇలాఖాలో విద్యార్థులకు పురుగుల భోజనం..
Sakshi Ground Report On Kokapet Real Estate 2
Video_icon

కోకాపేట, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో భూములకు భారీ డిమాండ్
Massive Fire Accident in Hong Kong 3
Video_icon

Hong Kong: భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి
Dr Dave Brat Sensational Comments on H1B Visa Scam 4
Video_icon

బయటపడ H1B వీసా కుంభకోణం
YS Jagan Meets Lingala Ex Sarpanch Family 5
Video_icon

రామలింగారెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన వైఎస్.జగన్
Advertisement
 