 పెళ్లికి ముందే వైద్య పరీక్షలు | Medical tests for couples before marriage | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లికి ముందే వైద్య పరీక్షలు

Jan 11 2026 7:15 AM | Updated on Jan 11 2026 7:34 AM

Medical tests for couples before marriage

వివాహానికి ముందు జంటలకు వైద్య పరీక్షలు 

జనవరి 1 నుంచి తప్పనిసరి చేసిన ఒమన్‌ 

కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పటికే కఠినంగా అమలు 

భారత్‌ సహా అత్యధిక దేశాల్లో స్వచ్ఛందం  

పెళ్లి అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఓ ప్రధాన ఘట్టం. ఒకరి జీవితంలోకి మరొకరు, వారి జీవితంలోకి పిల్లలు.. ఇదే కదా లైఫ్‌ అంటే. పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట అంటారు. అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న వివాహ బంధంలో వంశపారంపర్యంగా లేదా ఇతర సమస్యలతో ఏ ఒక్కరు తీవ్ర అనారోగ్యం బారినపడ్డా కుటుంబం ఆర్థికంగా, మానసికంగా కుంగిపోవాల్సిందే. పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహమైనా, ప్రేమ పెళ్లి అయినా.. సాధారణంగా మనం విస్మరిస్తున్న అత్యంత కీలక అంశం ఒకటి ఉంది. అదే.. పెళ్లి చేసుకోబోయే జంట ఆరోగ్య స్థితి. భారత్‌సహా అత్యధిక దేశాలు పెళ్లికి ముందే వైద్య పరీక్షలు చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.ఈ విధానాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తున్నాయి.  

అనారోగ్య సమస్యలు గుర్తించేందుకే... 
అబ్బాయికి ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయా? మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడా? వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డాడా? అందగాడేనా? అని అమ్మాయి తరఫువారు చూస్తారు. అమ్మాయి ఏం చదువుకుంది? ఉద్యోగం చేస్తోందా? అందంగా ఉందా? అన్నది అబ్బాయి తరపువారి ఆలోచనలు. కానీ కలకాలం కలిసి ఉండే జంట ఆరోగ్య స్థితి గురించి మాత్రం ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. పెళ్లికి ముందు ఆరోగ్య పరీక్ష ఒకరిపట్ల సందేహం, అపనమ్మకం కాదు. విశ్వాసం, కేర్, పూర్తి అవగాహనతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాలన్నదే పరీక్షల వెనుక ఉన్న మర్మం. భవిష్యత్‌లో తలెత్తే అనారోగ్య సమస్యలు, పరిస్థితులను ముందుగానే గుర్తించడం ఇరువురికీ, ఇరు కుటుంబాలకూ మేలు కలిగించేదే. అవసరమైతే కావాల్సిన వైద్య సాయమూ ముందస్తుగా అందుకోవచ్చు. రోగ నిర్ధారణ సేవలు అందిస్తున్న ల్యా»ొరేటరీలు ప్యాకేజీ కింద ఈ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నాయి.  

జాబితాలో ఒమన్‌ సైతం.. 
వివాహానికి ముందే పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి, అబ్బాయికి వైద్య పరీక్షలను 2026 జనవరి 1 నుంచి తప్పనిసరి చేస్తూ ఒమన్‌ దేశం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ దేశంలో 1999 నుంచి ఈ టెస్టుల కోసం యువత స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తోంది. 2025లో 42% మంది మాత్రమే పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, సమాజాన్ని పలు వ్యాధుల నుంచి రక్షించడం లక్ష్యంగా ఈ విధానాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. సికిల్‌ సెల్‌ అనీమియా, తలసేమియా వంటి వంశపారంపర్యంగా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు, హెపటైటిస్‌–బి, హెపటైటిస్‌–సి, హెచ్‌ఐవీ/ఎయిడ్స్‌ పరీక్షలు ఇక్కడ జరుపుతారు. పరీక్ష ఫలితాలు, ఏవైనా లోపాలు ఉంటే జంటలకు వైద్యులు నివృత్తి చేస్తారు. అవసరమైన కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. రోగ నిర్ధారణ పరీక్షల సరి్టఫికెట్‌ ఉంటేనే పెళ్లి. వివాహం చేసుకోవాలా? వద్దా? అన్నది ఆ జంట నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

మతపర సంస్థల జోక్యంతో.. 
ఒకప్పుడు తప్పనిసరి పరీక్షలు చేపట్టిన యూఎస్‌ఏ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, లక్సంబగ్, నార్వే, పోర్చుగల్, గ్రీస్, స్పెయిన్, రొమేనియా వంటి దేశాలు ప్రస్తుతం స్వచ్ఛందం చేశాయి. ఇథియోపియా, కెన్యా, టాంజానియా, నైజీరియా, ఘనా, బురుండీ, ఉగాండా తదితర దేశాల్లో మతపర సంస్థలు జంటలకు పెళ్లికి ముందు హెచ్‌ఐవీ పరీక్షలను తప్పనిసరిగా జరిపిస్తున్నాయి. హెచ్‌ఐవీ, హెపటైటిస్‌–బి వంటి పరీక్షలను 1986–2003 మధ్య చైనా తప్పనిసరి చేసింది. 2003 నుంచి స్వచ్ఛందం అయ్యాయి. కొన్ని నగరాలు ఉచిత చెకప్‌లను అందిస్తున్నాయి. చైనాలోని పలు ఆరోగ్య సంస్థలు జనన లోపాలను నివారించడానికి వీటిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.

తప్పనిసరి పరీక్షలు జరుపుతున్న 
దేశాల్లో కొన్ని: ఒమన్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఇండోనేషియా, టర్కీ, ఈజిప్‌్ట, బహ్రెయిన్, ఖతర్, కువైట్, పనామా, మలేషియా, మాల్దీవులు, బల్గేరియా, లిబియా, మెక్సికో

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ది రాజా సాబ్‌' స్పెషల్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మిసెస్‌ ఇండియా పోటీల్లో మెరిసిన తెలంగాణ క్వీన్స్ (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతి జోష్‌.. వాహనాల రద్దీతో రోడ్లు ఫుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సాక్షి-ఎస్పీఆర్‌ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సాహంగా ముగ్గుల పోటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమలలో సినీ నటులు తనికెళ్ల భరణి (ఫోటోలు)

Video

View all
Massive Death of Olive Ridley Turtles in Srikakulam 1
Video_icon

Srikakulam: మృత్యు వలయంలో తాబేళ్లు
Hyderabad Police launches Cyber Mitra 2
Video_icon

వాళ్ల టార్గెట్ వృద్దులు, ఉద్యోగస్తులు
Minister Narayana SENSATIONAL Audio Leak about Sand Mafia 3
Video_icon

ఇసుక దందా చేస్తుంది మన టీడీపీ వాళ్లే..! మంత్రి నారాయణ
Sajjala Ramakrishna Reddy Slams Chandrababu Govt Illegal Cases 4
Video_icon

Sajjala: కోర్టు మొట్టికాయలు వేసిన బుద్ధి రావడం లేదు.. కోడి కొస్తే కేసు పెడతారా..
Sajjala Ramakrishna Reddy Strong Counter to Yellow Media on Spreading False News 5
Video_icon

Sajjala: ఆర్గనైజ్డ్ మీడియా టెర్రర్... కేక్ ను ఎవడైనా గొడ్డలితో కట్ చేస్తాడా?
Advertisement
 