 మూడు పిట్‌ బుల్స్‌ దాడి : కేర్‌ టేకర్ అమెరికా యువతి దుర్మరణం | US College Student Mauled To Death By 3 Pit Bulls She Was Caring For | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మూడు పిట్‌ బుల్స్‌ దాడి : కేర్‌ టేకర్ అమెరికా యువతి దుర్మరణం

Nov 26 2025 5:23 PM | Updated on Nov 26 2025 5:23 PM

US College Student Mauled To Death By 3 Pit Bulls She Was Caring For

పెంపుడు కుక్కలు యజమాని మీద ఆగ్రహం చూపించడం, ఒక్కోసారి ప్రాణాలను తీయడంచాలా అరుదుగా జరిగే విషాదం.  అమెరికాలో  కుక్కల కేర్‌ టేకర్‌గా పనిచేస్తున్న 23 ఏళ్ల  కాలేజీ విద్యార్థిని, కుక్కల చేతిలో దారుణంగా చనిపోయింది.   మూడు  పిట్ బుల్స్  ఒకేసారి దాడి చేయడంతో ఆమె ప్రాణాలు  విడిచింది.

టెక్సాస్‌లోని టైలర్‌లోని ఉండే కుటుంబం మూడు పెట్‌ డాగ్స్‌  పిట్ బుల్స్‌ పెంచుకుంటోంది. టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థిని మాడిసన్ రిలే హల్‌కు కూడా ఇవంటే చాలా ప్రేమ. అవి కూడా  ప్రేమగానే ఉండేవి. నవంబర్ 21న సాయంత్రం 4:15 గంటల ప్రాంతంలో హల్ ఇంటి వెనుక వెనుక దాడిచేయడంతో విగతజీవిగా కనిపించింది.    

హల్‌ ఎర్లీ చైల్డ్‌హుడ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ  చేసింది. ఇటీవల కుక్కల యజమాని ఇంట్లో కుటుంబ పిల్లలను చూసుకునేంది. అలాగే  కుక్కలను కూడా చూసుకునేందుకు అంగీకరించింది. ఏమైందో తెలియదు కానీ ఇంటి యజమానులు పట్టణంలో లేనప్పుడు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఆ శబ్దం విన్న పొరుగువాళలు, అత్యవసర సేవలకు ఫోన్ చేశాడు.  సమాచారం అందుకున్న అక్కడకు వచ్చిన అధికారిపైనా  దాడికి యత్నించడంతో  పిట్ బుల్స్‌లో ఒకదానిని కాల్చి చంపాడు. మిగిలిన రెండు కుక్కలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమె గాయాలతో కొద్దిసేపటికే మరణించింది.  హల్‌ తల్లి జెన్నిఫర్ హబ్బెల్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై  ఆమె తల్లి  జెన్నిఫర్ హబ్బెల్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం  చేశారు. గతంలో ఆమె పట్ల ప్రేమగా  ఉన్న కుక్కలలో ఇటీవల   వచ్చిన  మార్పు గురించి  ప్రస్తావించిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 2

రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)
photo 3

పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
photo 4

బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 5

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)

Video

View all
Massive Fire Accident in Hong Kong 1
Video_icon

Hong Kong: భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి
Dr Dave Brat Sensational Comments on H1B Visa Scam 2
Video_icon

బయటపడ H1B వీసా కుంభకోణం
YS Jagan Meets Lingala Ex Sarpanch Family 3
Video_icon

రామలింగారెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన వైఎస్.జగన్
Sugali Preethi Mother Parvati Sensational Comments On Pawan Kalyan And Lokesh 4
Video_icon

వాడుకున్న నీచుడు... లోకేష్, పవన్ పై సుగాలి ప్రీతీ తల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Varudu Kalyani Strong Counter to CM Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

Varudu Kalyani: నాలుగు సార్లు సీఎంగా చేశావ్ ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన వచ్చిందా చంద్రబాబు..
Advertisement
 