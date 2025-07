భారత్‌తో స్నేహహస్తం కోసం దొంగ ఎత్తుగడలు వేసిన చైసా వైఖరి ఏంటో భారత్‌ చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌తో బట్టబయలైంది. పాకిస్తాన్‌ను అడ్డంపెట్టుకుని భారత్‌ను దొంగ దెబ్బ తీయాలని చైనా కుతంత్రాలు చేసింది. న్యూట్రల్‌గా ఉండాల్సిన సమయంలో పాకిస్తాన్‌కు పూర్తి సహకారం అందిస్తూ భారత్‌పై తమ వైఖరి ఎప్పుడూ శత్రువైఖరే అనే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేసుకుంది.

ఇదే విషయాన్ని తాజాగా భారత ఆర్మీ డిప్యూటీ చీఫ్‌ రాహుల్‌ ఆర్‌ సింగ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు పాకిస్తాన్‌తో యుద్ధం చేస్తూనే చైనా నుంచి కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితిని చవిచూడాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఇక టర్కీ సైతం పాకిస్తాన్‌కు సపోర్ట్‌ చేయడంతో భారత్‌ ఒకేసారి మూడు దేశాలతో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు.

#WATCH | Delhi: At the event 'New Age Military Technologies' organised by FICCI, Deputy Chief of Army Staff (Capability Development & Sustenance), Lt Gen Rahul R Singh says, "Air defence and how it panned out during the entire operation was important... This time, our population… pic.twitter.com/uF2uXo7yJm

— ANI (@ANI) July 4, 2025