 ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ హిమపాతం.. ఇద్దరు ట్రెక్కర్ల మృతి | Heavy snowfall in Uttarakhand two trekkers lost Breath | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ హిమపాతం.. ఇద్దరు ట్రెక్కర్ల మృతి

Nov 3 2026 6:59 PM | Updated on Nov 3 2026 7:00 PM

Heavy snowfall in Uttarakhand two trekkers lost Breath

ఉత్తరకాశీ: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఉత్తరకాశీ జిల్లాలో భారీ హిమపాతం కారణంగా గల్లంతైన ఎనిమిది మంది ట్రెక్కర్లలో ఇద్దరి మృతదేహాలను సహాయక బృందాలు మంగళవారం గుర్తించాయి. అక్టోబర్ 29న కేదార్‌తాల్ ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

కేదార్ ఖరక్ ప్రాంతంలో రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళం (SDRF), నెహ్రూ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటెనీరింగ్ (NIM) సంయుక్త బృందం గాలింపు చేపట్టి ఒక పురుషుడు, ఒక మహిళ మృతదేహాలను వెలికితీసింది. అయితే వారి వివరాలు ఇంకా గుర్తించాల్సి ఉంది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం తిరిగి గాలింపు కొనసాగించనున్నారు.

గల్లంతైన వారిలో పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన ఐదుగురు పురుషులు, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన ఇద్దరు మహిళలతో పాటు ఓ స్థానిక గైడ్ కూడా ఉన్నారు. గంగోత్రి నుంచి అక్టోబర్ 27న ప్రారంభమైన 12 మంది సభ్యుల ట్రెక్కింగ్ బృందం కేదార్‌తాల్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఒక్కసారిగా హిమపాతం సంభవించింది. దీంతో ఎనిమిది మంది ఆచూకీ గల్లంతైంది. మిగిలిన నలుగురు సహాయక సిబ్బంది అక్టోబర్ 30న సురక్షితంగా గంగోత్రికి చేరుకుని అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

ఇదీ చదవండి: రౌడీయిజం, గూండాయిజంతో భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు: రోజా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రత్యేక పూజల్లో నయనతార (ఫోటోలు)
photo 2

లండన్‌లో ‘రామాయణ’ ప్రమోషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ఫైర్ క్రాకర్‌లా కాజల్.. దీపావళి స్పెషల్ ఫొటోలు
photo 4

గోవాలో గ్లామరస్ హాలోవీన్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్ డే ప్లస్ హాలోవీన్.. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Big shock for Minister Satya Kumar in Anantapur Election 1
Video_icon

ఎన్నికల్లో మంత్రి సత్యకుమార్ కు బిగ్ షాక్
Indian Navy's Daring Operation 2
Video_icon

సముద్ర దొంగల ఆట కట్టించిన ఇండియన్ నేవీ
High tension in Naidupeta 3
Video_icon

నాయుడుపేటలో హైటెన్సన్.. మాజీ ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్
YSRCP Wins Nagari & Puttur Wards: RK Roja Face to Face Interview 4
Video_icon

నగరిలో YSRCP సత్తా చాటారు.. 2029లో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే..
Today Gold and Silver Rates 5
Video_icon

బంగారం కొనేవారికి షాక్.. తులంపై పెరిగిందంటే?
Advertisement
 