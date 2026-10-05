ఫ్యాషన్ అంటే కొత్త లుక్ కోసం తరచూ కొత్త కొత్త దుస్తులు కొనడం మాత్రమే కాదు.. ఉన్న కొద్దిపాటి దుస్తులతోనే విభిన్నమైన లుక్స్ రూపొందించుకోవచ్చని చెబుతున్న ‘క్యాప్సూల్ వార్డ్రోబ్’ ట్రెండ్ వెంట జెన్ జెడ్ యువత పరుగులు తీస్తోంది. డబ్బు, సమయం రెండింటినీ ఆదా చేసుకోవచ్చన్నది నే ఈ ట్రెండ్లోని ముఖ్య విషయం. క్యాప్సూల్ వార్డ్రోబ్ అంటే తక్కువ సంఖ్యలో, ఒకదానితో మరొకటి సులభంగా కలిపి ధరించగలిగే దుస్తులను ఎంపిక చేసుకుని వార్డ్రోబ్లో ఉంచుకోవడం. ఇక్కడ ‘క్యాప్సూల్’ అనే పదానికి మందుల క్యాప్సూల్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అవసరమైన కొన్ని దుస్తులతోనే అనేక రకాల దుస్తుల కలయికలు రూపొందించడం దీని ఉద్దేశం.
కొత్త దుస్తులు కొనాల్సిన అవసరం లేదు
ప్రతి సందర్భానికి, ప్రతి లుక్కు కొత్త దుస్తులు కొనడం అవసరం లేకుండా చేయడమే ఈ ట్రెండ్ ప్రత్యేకత. ఒకే షర్ట్, టాప్, జీన్స్ లేదా ఇతర దుస్తులను వేర్వేరు కలయికల్లో ధరించడం ద్వారా కొత్త లుక్ను తీసుకురావచ్చు. దీంతో దుస్తుల కొనుగోళ్ల సంఖ్య కూడా తగ్గుతుంది. జెన్ జెడ్ లో ఈ పద్ధతి ప్రాచుర్యం పొందడానికి ప్రధాన కారణాల్లో డబ్బు, సమయం ఆదా మొదలైనవి ఉన్నాయి. ఎక్కువ దుస్తులు కొనకుండా కూడా స్టైలిష్గా కనిపించేందుకు ఇది అవకాశం ఇస్తుంది. ఇప్పటికే ఉన్న దుస్తులను కొత్త రీతిలో కలిపి ధరించడం ద్వారా ప్రతిసారీ కొత్త లుక్ను ప్రయత్నించవచ్చు.
సరైన దుస్తుల ఎంపిక కీలకం
క్యాప్సూల్ వార్డ్రోబ్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ఒకదానితో మరొకటి సులభంగా సరిపోయే దుస్తులను ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. రంగులు, డిజైన్లు, సందర్భానికి అనుగుణంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న దుస్తులతో ఎక్కువ కలయికలు రూపొందించవచ్చు. ఫ్యాషన్ కోసం పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఈ ట్రెండ్ చెబుతోంది. పరిమిత సంఖ్యలో దుస్తులను తెలివిగా ఎంచుకుని మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయడం ద్వారా తక్కువ బడ్జెట్లోనే పలు స్టైల్స్ను ప్రయత్నించవచ్చు. దీంతో షాపింగ్ ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా వార్డ్రోబ్లో దుస్తుల సంఖ్య కూడా అదుపులో ఉంటుంది.
సింపుల్గా.. స్మార్ట్గా ఫ్యాషన్
మొత్తంగా క్యాప్సూల్ వార్డ్రోబ్ అనేది తక్కువ దుస్తులతో ఎక్కువ ఎంపికలను సృష్టించే ఫ్యాషన్ విధానం. అవసరమైన దుస్తులను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని వాటిని వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించుకోవడం దీని ప్రధాన సూత్రం. అందుకే స్టైల్తో పాటు సమయం, డబ్బును ఆదా చేసుకోవాలనుకునే జెన్ జెడ్లో ఇది ఆసక్తికరమైన ట్రెండ్గా మారుతోంది.
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