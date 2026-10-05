 Punjab: సీఎం సన్నిహితులపై సీబీఐ దర్యాప్తు | Punjab CM Bhagwant Mann Office Faces CBI Probe Over Corruption Allegations, High Court Orders Investigation | Sakshi
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Punjab: సీఎం సన్నిహితులపై సీబీఐ దర్యాప్తు

Oct 5 2026 11:07 AM | Updated on Oct 5 2026 11:22 AM

CBI Probe Ordered Into Corruption Allegations Against Manns Aides

చండీగఢ్‌: పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ కార్యాలయానికి సంబంధించిన అవినీతి ఆరోపణలపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టాలని పంజాబ్-హర్యానా హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంలో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి చెందిన వ్యక్తులతో పాటు కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తుల పేర్లు కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. అవినీతి ఆరోపణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పంజాబ్ డీజీపీకి లేఖలు రాసిన నేపథ్యంలో ఈ అంశం హైకోర్టుకు చేరింది.

పంజాబ్‌లో బదిలీలు, పోస్టింగ్‌లు, భూమి వినియోగ మార్పు (సీఎల్‌యూ) వ్యవహారాలు, ఇతర పనుల్లో విస్తృతంగా అవినీతి జరుగుతోందని ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ అంశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పంజాబ్ డీజీపీకి ఈడీ మూడు లేఖలు రాసింది. ఆరోపణలకు సంబంధించి పలువురు వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ లేఖల్లో కోరినట్లు సమాచారం. ఈడీ రాసిన లేఖల్లో పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్‌కు ప్రత్యేక విధుల అధికారి (ఓఎస్డీ)గా పనిచేస్తున్న రాజ్‌బీర్ ఘుమన్ పేరును కూడా ప్రస్తావించింది.

ఈడీ ఫిర్యాదులపై పంజాబ్ పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకోలేదన్న ఆరోపణలు రావడంతో ఈ వ్యవహారం హైకోర్టుకు చేరింది. అనంతరం న్యాయవాది నిఖిల్ సరాఫ్ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేసి, ఆరోపణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టును కోరారు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన పంజాబ్-హర్యానా హైకోర్టు సోమవారం ఈ వ్యవహారాన్ని సీబీఐ దర్యాప్తునకు బదిలీ చేసింది. ఈడీ ఇప్పటికే పంజాబ్ డీజీపీకి రాసిన లేఖల్లో అవినీతి ఆరోపణలను ప్రస్తావించి, చర్యలు తీసుకోవాలని కోరిన విషయం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు, ఇతరులపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపై ఇక సీబీఐ దర్యాప్తు చేయనుంది. బదిలీలు, పోస్టింగ్‌లు, సీయూఎల్ వ్యవహారాలు, ఇతర ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించి ఈడీ చేసిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

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