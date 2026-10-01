ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి రూ.25 కోట్లు డిమాండ్!

కోల్కతా: మహిళలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కొనసాగించేందుకు ఉత్తర బంగ్లా స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (NBSTC) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అదనంగా రూ.25 కోట్లు కోరింది. ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు మహిళా ప్రయాణికుల ఉచిత ప్రయాణ వ్యయాన్ని భరించేందుకు ఈ నిధులు అవసరమని కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశ్విని కుమార్ రాయ్ తెలిపారు.
మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం అమలు కోసం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో ఎన్బీఎస్టీసీకి రూ.23.74 కోట్లు విడుదల చేసింది. అయితే ఆ నిధులు ప్రస్తుతం పూర్తయ్యే దశకు చేరుకోవడంతో, నవంబర్ వరకు సేవలను కొనసాగించేందుకు మరో రూ.25 కోట్లు అవసరమని కార్పొరేషన్ పేర్కొంది.
పెరిగిన మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య
ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్బీఎస్టీసీ బస్సుల్లో మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా పూజా పర్వదినాల సందర్భంగా నడిచే దూరప్రాంత బస్సులకు ముందస్తు బుకింగ్స్ కూడా పెరిగాయని చెప్పారు. ఈ బుకింగ్స్లో మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరగడంతో ఉచిత ప్రయాణానికి అయ్యే వ్యయం కూడా పెరిగిందని ఎన్బీఎస్టీసీ తెలిపింది. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బస్సు సేవలను కొనసాగించేందుకు అదనపు నిధులు అవసరమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.