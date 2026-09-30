సీఈసీ ఇంటిపై నల్లరంగుతో రాతలు.. నిందితులపై హత్యాయత్నం కేసు

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పూర్వీకుల ఇంటిని నిరసన సందర్భంగా ధ్వంసం చేశారన్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై హత్యాయత్నం, అల్లర్ల కేసు నమోదైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఆరుగురు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఎన్నికల నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనలో భాగంగా సోమవారం జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఆగ్రాలోని విజయ్ నగర్ ప్రాంతంలోని ఇంటి వద్ద కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు. ఇంటి గేటు, గోడపై నల్లరంగుతో నినాదాలు రాశారని పోలీసులు తెలిపారు.
సబ్ఇన్స్పెక్టర్ గౌరవ్ గుప్తా ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఎనిమిది మంది పేర్లతో పాటు గుర్తుతెలియని 15 నుంచి 20 మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై ఎఫ్ఐఆర్1 నమోదైంది. భారతీయ న్యాయ సంహితలోని గాయపరచడం, అక్రమంగా నిర్బంధించడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై నేరపూరిత బలప్రయోగం, ఇంట్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించడం, నేరపూరిత బెదిరింపులకు సంబంధించిన నిబంధనల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
తప్పుడు అభియోగాలు మోపారు: కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ నగర అధ్యక్షుడు అమిత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ కేసును నిరసనకు సంబంధించిన నిబంధనలకే పరిమితం చేయాల్సి ఉందని అన్నారు. కార్యకర్తలపై పోలీసులు పలు తప్పుడు అభియోగాలు మోపారని ఆయన ఆరోపించారు. మంగళవారం కాంగ్రెస్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఆయన “ఓట్ల చోరీ”కి పాల్పడ్డారని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా తరఫున ప్రచారం చేశారని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
ఈ డిమాండ్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించిన తీర్మానంలో భాగంగా ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణకు సంబంధించిన ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాలపై ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి 10 నెలల్లో 14 సార్లు అధికారికంగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నివేదించింది.
ఫారం 6లో మార్పులు, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఓటర్ల నమోదుకు సంబంధించిన అప్పీళ్లు, గోవాలో ఓటర్ల సమాచార నిర్వహణ వంటి అంశాలపై వారి అభ్యంతరాలు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఎన్నికల సంఘం తమలో విభేదాలు ఉన్నాయన్న వార్తలను తిరస్కరించింది. నిర్ణయ ప్రక్రియలో అభిప్రాయాలు, పరిశీలనల్లో తేడాలు సాధారణమేనని స్పష్టం చేసింది.