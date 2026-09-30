ఆ బాధ్యత టీడీబీదే: కేరళ హైకోర్టు

కొచ్చి : శబరిమల యాత్రికులు ఉపయోగించే ఎరుమేలిలోని అయ్యప్ప ఆలయంతో సహా అన్ని ప్రధాన విరామ కేంద్రాలలో తగిన సదుపాయాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ)దేనని కేరళ హైకోర్టు పేర్కొంది. యాత్రికులకు ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కోర్టు ఆదేశించింది.
శబరిమలలో భస్మం, సింధూరం, చందనం పూత పూయడానికి యాత్రికుల నుంచి ₹10 రుసుము వసూలు చేసే హక్కుపై అయ్యప్ప సేవా సమాజం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మనోజ్ ఎస్. నాయర్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను పరిశీలించిన సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్ మరియు జస్టిస్ కె.వి. జయకుమార్లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ఈ పిటిషనను విచారించింది. పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాది వి. సజిత్ కుమార్ హాజరయ్యారు.
రుసుములు వసూలు చేసే పార్కింగ్ కేంద్రాలు పార్కింగ్ స్థలంతో పాటు ప్రాథమిక సౌకర్యాలను కూడా కల్పించాలని నిబంధనలు నిర్దేశిస్తున్నాయని హైకోర్టు పేర్కొంది. వీటిలో సురక్షితమైన తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటివి ఉన్నాయి. అధిక రుసుములు వసూలు చేసే పార్కింగ్ కేంద్రాలు తదనుగుణంగా అదనపు సౌకర్యాలను కల్పించాలని కూడా కోర్టు తెలిపింది.
పార్కింగ్ కేంద్రాలలో వాహనాల ప్రవేశం కోసం సీసీటీవీ నిఘా, రేడియో-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యాగ్లు, ఆటోమేటెడ్ బూమ్ బారియర్లు, డిజిటల్ పాస్ కోడ్లు మరియు ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ (ANPR) కెమెరాలతో సహా అనేక సౌకర్యాలను అందించాలని ఆ ఉత్తర్వులో మరింతగా పేర్కొనబడింది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం లెవెల్ 2 లేదా లెవెల్ 3 డీసీ ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా అధికారులను ఆదేశించారు. ఖాళీగా ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాలను నిజ సమయంలో చూపించే డిజిటల్ బోర్డులు, ప్రతి పార్కింగ్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక లైటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి.
భారీ వర్షం మరియు తీవ్రమైన ఎండ నుండి వాహనాలను రక్షించడానికి కప్పు ఉన్న కార్పోర్ట్లు లేదా బేస్మెంట్ పార్కింగ్ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఈ ఉత్తర్వులో పేర్కొనబడింది.
1995 నిబంధనలలోని రూల్ 9 ప్రకారం సవరించిన పార్కింగ్ ఫీజు రేట్లను మరియు నిబంధనలలో పేర్కొన్న ఇతర సౌకర్యాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశిస్తూ హైకోర్టు పిటిషన్ను పరిష్కరించింది.