 ప్రభుత్వ పదవుల్లోని రిటైర్డు ఉద్యోగులకూ కోడ్‌  | ECI extends model code restrictions to re-employed government officials | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభుత్వ పదవుల్లోని రిటైర్డు ఉద్యోగులకూ కోడ్‌ 

Nov 11 2026 6:38 AM | Updated on Nov 11 2026 6:38 AM

ECI extends model code restrictions to re-employed government officials

సాక్షి ప్రతినిధి, న్యూఢిల్లీ: ఎన్నికల సమయాల్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పునరుద్ఘాటించింది. ఈ విషయంలో విరమణ అనంతరం మళ్లీ ప్రభుత్వ పదవుల్లో నియమితులైన అధికారులకు సైతం ఎలాంటి మినహాయింపు ఉండదని స్పష్టం చేసింది. వీరు సైతం ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి (ఎలక్షన్‌ కోడ్‌) పరిధిలోకి వస్తారని తెలిపింది. 

త్వరలో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్న గోవా, మణిపూర్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం సరీ్వసులో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాకుండా, కాంట్రాక్టు, తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన మళ్లీ నియమితులైన అధికారులు, సలహాదారులు, రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌ అధికారులకు కూడా నిబంధనలు, రాజకీయ తటస్థత (పొలిటికల్‌ న్యూట్రాలిటీ) నిబంధనలు పూర్తి స్థాయిలో వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సంబంధిత రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ కార్యదర్శులు, ముఖ్య ఎన్నికల అధికారు (సీఈవో)లకు సోమవారం ఈసీ లేఖలు రాసింది.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరంగల్ : నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ (ఫోటోలు)
photo 2

‘మాయలేడి’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్ ‘G.O.A.T’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : డీజే సంగీత హోరు.. దున్నరాజుల విన్యాసాలు (ఫోటోలు)
photo 5

కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్ 1
Video_icon

ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్
YSRCP MPTC Sravani About Local Body Elections 2
Video_icon

ఒక్క వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయిన MPTC శ్రావణి
Pulivendula Protest Case Updates 3
Video_icon

AP హైకోర్టులో YS జగన్ పిటిషన్ పై విచారణ
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Reaction On Chandrababu Comments Over Access Equality Index 4
Video_icon

చంద్రబబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ పై.. పుత్తా శివశంకర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Chevireddy Bhaskar Reddy Visuals At Chittoor Jail Over YSRCP Illegal Arrest 5
Video_icon

చెవిరెడ్డి పరామర్శ
Advertisement
 