 శీతాకాలం ఎఫెక్ట్‌: 'ఇకపై 10కి ఆఫీసు'
శీతాకాలం ఎఫెక్ట్‌: ‘ఇకపై 10కి ఆఫీసు’

Nov 8 2025 8:10 AM | Updated on Nov 8 2025 8:10 AM

Delhis Winter Strategy Against Pollution

న్యూఢిల్లీ: ఒకవైపు వాయు కాలుష్యం, మరోవైపు శీతాకాలం.. దేశరాజధాని ఢిల్లీని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ఢిల్లీ సర్కారు కాలుష్యాన్ని అదుపులో ఉంచేందుకు, ఇతర అవాంతరాలను నివారించేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించింది.  ఇందులో భాగంగా ముందుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పనివేళల్లో మార్పులు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

శీతాకాలం తన ప్రతాపం చూపుతుండటంతో ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత అంతకంతకూ తగ్గుతోంది. ఈ నేపధ్యంలో కాలుష్యానికి కారకమవుతున్న వాహన ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు ‍ప్రభుత్వం సన్నాహాలు మొదలుపెట్టింది.  ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు నూతన సమయాలను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు నవంబర్ 15 నుండి ఢిల్లీలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉదయం 10:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 6:30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయని, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయాలు ఉదయం 8:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు పనిచేస్తాయని ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా  ప్రకటించారు.

ఈ మార్పులు 2026, ఫిబ్రవరి 15 వరకు అమలులో ఉంటాయని, రాజధానిలో వాయు కాలుష్యం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకునే సమయంలో, దానిని అదుపులో ఉంచేందుకు ఈ సమయాలు ప్రవేశపెడుతున్నామని రేఖా గుప్తా తెలిపారు. ట్రాఫిక్ ఒకేసారి పెరగకుండా చూసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యమని అన్నారు. కార్యాలయ సమయాలను మార్చడం ద్వారా, ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులను నివారించవచ్చని, కాలుష్య స్థాయిలను తగ్గించవచ్చని ఆమె అన్నారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉదయం 9:30 గంటలకు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయాలు ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతున్నాయి.

ఢిల్లీలో క్షీణిస్తున్న గాలి నాణ్యతపై ముఖ్యమంత్రి, పర్యావరణ శాఖ సీనియర్ అధికారుల మధ్య  సమావేశం జరిగిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా శీతాకాలపు పొగమంచుకు వాహనాల ఉద్గారాలు తోడయినప్పుడు కాలుష్యం మరింత తీవ్ర స్థాయికి చేరుతుందని సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ (సీఎస్‌ఈ) తెలిపింది. ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ సమయాలలో అత్యధిక కాలుష్యం వెలువడుతుతోందని సీఎస్‌ఈ గుర్తించింది.

