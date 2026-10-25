30 నుంచి ఢిల్లీలో ఉండాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలకు ఆదేశం

న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి చేపడుతున్న నిరసనలను ఉధృతం చేసేందుకు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 1 వరకు మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే అందుబాటులో ఉండాలని పార్టీ ఎంపీలను కోరారు. భారత ఎన్నికల సంఘం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పనితీరుపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పార్టీ ఎంపీలకు పంపిన సందేశంలో అక్టోబర్ 30, 31, నవంబర్ 1 తేదీల్లో ఢిల్లీలో ఉండాలని ఖర్గే సూచించారు. ‘ఓటు చోరీ’ ఆరోపణలు, భారత ఎన్నికల సంఘం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ప్రతిపక్షాలు పేర్కొంటున్న అక్రమాలపై కొనసాగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో ఎంపీలంతా అందుబాటులో ఉండాలని ఆ సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ 1న ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో ‘ఓటును కాపాడండి.. దేశాన్ని కాపాడండి’ నినాదంతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను సమీకరించాలని పార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నవంబర్ 1న ‘ఢిల్లీ చలో’ మార్చ్
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 30న ఢిల్లీలో ప్రతిపక్ష నేతలు, ఎంపీలతో కలిసి ఒక మాక్ పార్లమెంట్ నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ప్రతిపక్షాలు తమ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేయనున్నాయి. అనంతరం నవంబర్ 1న ‘ఢిల్లీ చలో’ మార్చ్ నిర్వహించి రామ్లీలా మైదానంలో జరిగే భారీ సభలో పాల్గొననున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కనీసం 10 లక్షల మంది పాల్గొనేలా సమీకరణ చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనాలని విద్యార్థులు, రైతులు, కార్మికులు, మహిళలు, యువత, వ్యాపారులకు పిలుపునిచ్చారు. ఓటర్ల జాబితాల నుంచి పేర్లను తొలగించారని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ అంశాలపై ప్రశ్నించిన వారిపై బలప్రయోగం జరిగిందని కూడా పేర్కొన్నారు.
ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ, ఎన్నికల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ఎన్నికల సంఘం నుంచి జవాబుదారీతనం కోరుతూ ఇండియా కూటమి ఈ నిరసనలను కొనసాగిస్తోంది. నవంబర్ 1న జరగనున్న ర్యాలీకి వివిధ ప్రతిపక్ష పార్టీల మద్దతు, ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంటాయన్నది రాజకీయంగా కీలకంగా మారనుంది.