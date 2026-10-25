చెన్నై: ప్రముఖ తమిళ వంటల నిపుణుడు, టెలివిజన్ వ్యాఖ్యాత దామోదరన్ కోదండరామన్ (చెఫ్ దాము) ఆదివారం చెన్నైలో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 72 సంవత్సరాలు. ‘కూకూ విత్ కోమాలి’ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆయన మృతి పట్ల పలువురు ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సహచర చెఫ్ వెంకటేశ్ భట్ సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
15 ఏళ్ల స్నేహం
చెఫ్ దాముతో తనకు 15 ఏళ్ల స్నేహం, వృత్తిపరమైన అనుబంధం ఉందని వెంకటేశ్ భట్ తెలిపారు. ఆయన మరణవార్త తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు. క్యాటరింగ్ రంగంలో పనిచేసేవారికి పద్మశ్రీ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం అందుకోవచ్చని నిరూపించి, వేలాది మందికి ఆయన ఆదర్శంగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. ఆయన 30 వరకు వంటల పుస్తకాలను రచించారని, సంప్రదాయ తమిళ వంటకాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చారని కొనియాడారు.
వంటల రంగంలో విశేష సేవలు
1954లో జన్మించిన దాము చెన్నైలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకున్నారు. అనంతరం తమిళనాడు పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థలో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీగా పనిచేశారు. 2004లో మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీలో పీహెచ్డీ పొందారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ చెఫ్గా గుర్తింపు పొందారు. పలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థల్లో బోధకుడిగా, నాయకత్వ బాధ్యతల్లో పనిచేశారు.
గిన్నిస్ రికార్డులు
2010 డిసెంబరులో వరుసగా 24 గంటల 30 నిమిషాల 12 సెకన్లపాటు వంటలు చేసి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించారు. ఈ సమయంలో 190 కిలోల బరువున్న 617 వంటకాలను తయారు చేశారు. మదురైలో 14.7 మీటర్ల పొడవైన దోశను తయారు చేయడంతోపాటు, సింగపూర్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కర్రీని సిద్ధం చేసిన ఘనత కూడా ఆయన దక్కించుకున్నారు.
‘కూకూ విత్ కోమాలి’తో గుర్తింపు
విజయ్ టీవీలో ప్రసారమైన ‘కూకూ విత్ కోమాలి’ కార్యక్రమంలో న్యాయనిర్ణేతగా దాము విశేష ఆదరణ పొందారు. 2019 నుంచి ఏడు సీజన్లలో తనదైన హాస్యం, ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు, వంటల్లో నైపుణ్యంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. తమిళ సినిమాల్లోనూ కనిపించారు.
పద్మశ్రీ పురస్కారం
ఆయన వంటకళకు చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 జనవరిలో ఆయనకు పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. సంప్రదాయ తమిళ వంటకాలపై ఆయన చేసిన కృషిని పలువురు మెచ్చుకుంటారు. దాము అంత్యక్రియలను కుటుంబ సభ్యులు చెన్నైలో నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.
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