‘నవంబర్ 1 ర్యాలీ’కి 10 లక్షల మంది హాజరు?

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో నవంబర్ 1న నిర్వహించనున్న ఇండియా కూటమి ‘ఢిల్లీ చలో’ ర్యాలీకి కనీసం 10 లక్షల మంది హాజరవుతారని కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచనా వేస్తోంది. ‘ఓట్ చోరీ’కి వ్యతిరేకంగా, ఓటరు జాబితాల సవరణలో జరుగుతున్న అక్రమాలకు నిరసనగా ఈ భారీ నిరసన ప్రదర్శనను చేపట్టనున్నారు. ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సమయంలో అర్హులైన పౌరుల పేర్లు తొలగిస్తున్నారని, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పక్షపాత ధోరణి అవలంబిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ను వెంటనే పదవి నుంచి తొలగించాలని, అవసరమైతే ఆయనపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని, పౌరుల ఓటు హక్కును, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ చేపట్టిన దేశవ్యాప్త 'ఓట్ బచావో దేశ్ బచావో' కాంపెయిన్ ఇప్పుడు అత్యంత కీలక దశకు చేరుకుందని హర్యానా కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జ్ సంజయ్ దత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రావు నరేంద్ర సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ నవంబర్ 1 ర్యాలీని విజయవంతం చేయడానికి హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్థాగత ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. ప్రతి జిల్లా, బ్లాక్, గ్రామం పోలింగ్ బూత్ స్థాయి నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు తరలివచ్చేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఇటీవల ఢిల్లీలోని ఇందిరా భవన్లో పార్టీ అగ్రనేత కేసీ వేణుగోపాల్ అధ్యక్షతన హర్యానా కాంగ్రెస్ నాయకులతో ప్రత్యేక సమావేశం జరిగిందని, ఈ సమావేశంలో నవంబర్ 1 ర్యాలీకి సంబంధించిన సన్నాహాలను సమీక్షించామని నేతలు తెలిపారు.
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