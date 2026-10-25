కాన్పూర్: ఉత్తర ప్రదేశ్లోని కాన్పూర్ జిల్లా పురావూపూర్ గ్రామంలో ఒక విచిత్రమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆ ఇంట్లో పిల్లల మధ్య జరిగిన సాధారణ గొడవ పెద్దల వరకు చేరడంతో, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఈ వివాదంలో వదిన తన మరిదితో గొడవపడి, ఆగ్రహంతో అతని ప్రైవేట్ పార్ట్ను గట్టిగా కొరికింది.
దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ యువకుడిని కుటుంబ సభ్యులు మొదట ఘటంపూర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం కాన్పూర్లోని హేలట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరిశీలించి తక్షణం చికిత్స అందించారు. గాయాల తీవ్రత కారణంగా అతనికి 55 కుట్లు పడ్డాయి. ఈ ఘటనపై బాధితుడి భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.