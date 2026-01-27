 ఖర్గే, రాహుల్‌కు మూడో వరుసా? | Congress Fumes Over Rahul Gandhi 3rd Row R Day Seat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఖర్గే, రాహుల్‌కు మూడో వరుసా?

Jan 27 2026 7:10 AM | Updated on Jan 27 2026 7:29 AM

Congress Fumes Over Rahul Gandhi 3rd Row R Day Seat

న్యూఢిల్లీ: గణతంత్ర వేడుకలు ప్రొటోకాల్‌ రగడకు వేదికయ్యాయి. విపక్ష నేతలకు వెనక వరుసల్లో సీట్లు కేటాయించడం వివాదానికి దారితీసింది. సోమవారం కర్తవ్యపథ్‌లో జరిగిన వేడుకల్లో కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీకి మూడో వరుసలో స్థానం కల్పించారు. లోక్‌సభ, రాజ్యసభల్లో విపక్ష నేతలైన వారిద్దరినీ మోదీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే అవమానించిందని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది. వారు మూడో వరుసలో కూర్చున్న ఫొటోలను ఆ పారీ్టకి చెందిన పలువురు నేతలు ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు.

తమ నేతలకు సీట్ల కేటాయింపులో వివక్ష ఎందుకని నిలదీశారు. ఇవి చిల్లర చేష్టలంటూ మండిపడ్డారు. మోదీ సర్కారు ఆత్మన్యూనతకు ఈ ఉదంతం నిదర్శనమని రణ్‌దీప్‌ సుర్జేవాలా తదితరులు విమర్శించారు. యూపీఏ హయాంలో బీజేపీకి చెందిన విపక్ష నేత ఎల్‌కే అడ్వాణీకి తొలి వరుసలోనే స్థానం దక్కేదని వారు గుర్తు చేశారు. అయితే వేడుకలు ప్రారంభమైన కాసేపటికి ఖర్గే మొదటి వరుసలో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ పక్క సీటుకు మారారు. కాంగ్రెస్‌ విమర్శల్లో అహంకారమే తప్ప మరేమీ లేదంటూ బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్‌ పూనేవాలా ఎదురుదాడికి దిగారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ డ్రస్‌లో భాగ్యశ్రీ డిఫరెంట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇరుముడి' సెట్‌లో రవితేజ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఢిల్లీలో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

'బిగ్‌బాస్' సోనియా కుమార్తె బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

వికసించిన పద్మాలు

Video

View all
YS Jagan Tweet On 77th Republic Day 1
Video_icon

రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు.. జగన్ ట్వీట్

Vellampalli Srinivas Slams Chandrababu Lies On AP Job Calendar 2
Video_icon

జాతీయ మీడియా ముందు ఏపీ పరువు తీస్తున్నారు!
Jada Sravan Kumar Reveals Shocking Facts On Tirumala Laddu Issue 3
Video_icon

ఇప్పుడు ఏ చెప్పుతో కొట్టాలి మిమ్మల్ని.. జడ శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
7 People Killed In Deadly Snowstorm At America 4
Video_icon

మంచు తుఫాన్ బీభత్సం.. ఏడుగురు మృతి
Chandrababu Warning To Officials In Chittoor 5
Video_icon

అడిగింది చెప్పు.. ఎక్స్ట్రాలు చెయ్యకు.. క్లాస్ పీకిన చంద్రబాబు

Advertisement
 