 గుండెపోటుతో ఒకటో తరగతి బాలుడు మృతి | Class One Student Dies Of Heart Attack During School | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుండెపోటుతో ఒకటో తరగతి బాలుడు మృతి

Jun 18 2026 12:42 PM | Updated on Jun 18 2026 12:44 PM

Class One Student Dies Of Heart Attack During School

బెంగళూరు: గుండెపోటుతో బాలుడు మృతిచెందిన సంఘటన చిత్రదుర్గ జిల్లా హిరియూరు పట్టణంలో బుధవారం జరిగింది. గుండె నొప్పి వచ్చిందని చెప్పి విలవిలలాడుతుండగా ఆస్పత్రికి తరలించేలోగానే చిన్నారి మరణించాడు. హిరియూరు బీజేపీ తాలూకా అధ్యక్షుడు అభినందన్‌ కుమారుడు వైష్ణవ్‌ (4), తనకు గుండెల్లో మంటగా ఉందని చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు సమీప ఆస్పత్రికి తీసికెళ్లారు. పిల్లాడు అల్లాడిపోవడం చూసి వారు భయపడిపోయారు. దారిలోనే బాలుడు తుదిశ్వాస విడిచాడు. 

ఒకటో తరగతి చిన్నారి  
ఇక శివమొగ్గ జిల్లాలో సాగర తాలూకా హలసి గ్రామంలో మరో ఘోరం జరిగింది. సాయంత్రం ప్రభుత్వ పాఠశాల వదిలిన తరువాత ఒకటో తరగతి బాలుడు త్రిలోక్‌ జైన్‌ (6) ఇంటికి వెళ్లాలని బయట నిలబడి ఉన్నాడు. అయితే కళ్లు తిరిగి కిందపడిపోయాడు. స్థానికులు, ఉపాధ్యాయులు అతని ముఖం మీద నీళ్లు చల్లగా స్పృహలోకి వచ్చాడు. తరువాత నీరు తాగించి కూర్చోబెట్టగా, టాయ్‌లెట్‌కు వెళ్తానని పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్డికి వెళ్లాడు.

ఎంత సేపటికీ బయటకు రాకపోవడంతో తలుపులు తీసి చూడగా బాలుడు చనిపోయి ఉన్నాడు. బాలునికి చిన్నప్పటి నుంచి గుండె సమస్య ఉన్నట్లు తల్లిదండ్రులు గౌతం జైన్, శిల్ప తెలిపారు. ఈ ఘటన గత శనివారం జరగ్గా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పసిపిల్లల గుండెపోటు మరణాలపై ఆందోళన నెలకొంది.    

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

TG20: తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌.. బుద్ధుడి చెంత ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 2

నాన్‌స్టాప్ పాలనలో సీఎం విజయ్‌! దొరికిన ఆ కాస్త టైంలోనూ ఇలా..(ఫొటోలు)
photo 3

ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి... పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Shocking Comments On Vijayawada Gadde Sai Krishna Case Mystery 1
Video_icon

సాయి కృష్ణ ఫోటోలు నాకు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా..
Jada Sravan Shocking Facts On Vijayawada Gadde Sai Krishna Case 2
Video_icon

వాడిని నీ రూమ్ లో ఎంత హింసించావో చెప్పనా
Varudu Kalyani Comments On TDP Leaders 3
Video_icon

అనగానగా ఓ పార్టీ.. దాంట్లో రౌడీలు, కామాంధులు
Analyst Singaluri Venkatesh On Gade Sai Krishna Incident 4
Video_icon

ఆ నేతలో టెన్షన్.. తెరపైకి జనసేన బ్రోకరిజం.. 50 లక్షలు - కోటి
Lionel Messi Scores First Career Hat Trick In FIFA World Cup 2026 5
Video_icon

మూడు గోల్స్ తో మెస్సీ మ్యాజిక్
Advertisement
 