 మెట్రో రైళ్లలో ‘గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ యాడ్‌పై కలకలం | Chennai Metro FD ad sparks row over women objectification | Sakshi
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మెట్రో రైళ్లలో ‘గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ యాడ్‌పై కలకలం

Sep 7 2026 6:59 PM | Updated on Sep 7 2026 7:08 PM

Chennai Metro FD ad sparks row over women objectification

చెన్నై మెట్రోలో ప్రదర్శించిన ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ ప్రకటనపై వివాదం చెలరేగింది. మహిళలను వస్తువులుగా చూపించేలా ఈ ప్రకటన ఉందని ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం ఎంపీ తమిళచ్చి తంగపాండియన్‌ విమర్శించారు. ఈ ప్రకటనను తమిళనాడు రవాణా ఉద్యోగుల తిరువల్లువర్‌ సహకార రుణ సంఘం (థెకోస్‌) రూపొందించింది. తమిళనాడు రవాణా ఉద్యోగులకు విశ్వసనీయ సేవలు అందించే సంస్థగా ఇది తనను తాను పేర్కొంటుంది.

మెట్రోలో ఏర్పాటు చేసిన పోస్టర్‌పై “గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ 0% వడ్డీ ఇవ్వవచ్చు.. కానీ, మా ఎఫ్‌డీ 14.40% వడ్డీ ఇస్తుంది” అని రాశారు. ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్ల ద్వారా ఖాతాదారులకు లభించే రాబడిని తెలియజేయడమే ఈ ప్రకటన ఉద్దేశం. ఈ ప్రకటనపై తమిళచ్చి తంగపాండియన్‌ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణించే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఇలాంటి ప్రకటనను నిలిపివేయాలని చెన్నై మెట్రో రైల్‌ యాజమాన్యాన్ని కోరారు.

“చెన్నై మెట్రో రైలులో ప్రదర్శించిన ఈ ప్రకటన మహిళలను కించపరుస్తూ, వారిని వస్తువులుగా చూపిస్తోంది. ఇది దిగ్భ్రాంతికరం. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చేటప్పుడు మహిళల గౌరవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం” అని తంగపాండియన్‌ ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనను వెంటనే తొలగించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తప్పిదాలు జరగకుండా ప్రకటనల పరిశీలన నిబంధనలను కఠినతరం చేయాలని అధికారులను కోరారు.

ఈ ప్రకటనపై ప్రతిపక్ష నేతల నుంచి విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ప్రకటనను ఆమోదించిన వారిపై నేరుగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నాడీఎంకే అధికార ప్రతినిధి కోవై సత్యన్‌ డిమాండ్ చేశారు.

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