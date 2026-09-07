చెన్నై మెట్రోలో ప్రదర్శించిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ప్రకటనపై వివాదం చెలరేగింది. మహిళలను వస్తువులుగా చూపించేలా ఈ ప్రకటన ఉందని ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం ఎంపీ తమిళచ్చి తంగపాండియన్ విమర్శించారు. ఈ ప్రకటనను తమిళనాడు రవాణా ఉద్యోగుల తిరువల్లువర్ సహకార రుణ సంఘం (థెకోస్) రూపొందించింది. తమిళనాడు రవాణా ఉద్యోగులకు విశ్వసనీయ సేవలు అందించే సంస్థగా ఇది తనను తాను పేర్కొంటుంది.
మెట్రోలో ఏర్పాటు చేసిన పోస్టర్పై “గర్ల్ఫ్రెండ్ 0% వడ్డీ ఇవ్వవచ్చు.. కానీ, మా ఎఫ్డీ 14.40% వడ్డీ ఇస్తుంది” అని రాశారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల ద్వారా ఖాతాదారులకు లభించే రాబడిని తెలియజేయడమే ఈ ప్రకటన ఉద్దేశం. ఈ ప్రకటనపై తమిళచ్చి తంగపాండియన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణించే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఇలాంటి ప్రకటనను నిలిపివేయాలని చెన్నై మెట్రో రైల్ యాజమాన్యాన్ని కోరారు.
“చెన్నై మెట్రో రైలులో ప్రదర్శించిన ఈ ప్రకటన మహిళలను కించపరుస్తూ, వారిని వస్తువులుగా చూపిస్తోంది. ఇది దిగ్భ్రాంతికరం. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చేటప్పుడు మహిళల గౌరవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం” అని తంగపాండియన్ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనను వెంటనే తొలగించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తప్పిదాలు జరగకుండా ప్రకటనల పరిశీలన నిబంధనలను కఠినతరం చేయాలని అధికారులను కోరారు.
ఈ ప్రకటనపై ప్రతిపక్ష నేతల నుంచి విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ప్రకటనను ఆమోదించిన వారిపై నేరుగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నాడీఎంకే అధికార ప్రతినిధి కోవై సత్యన్ డిమాండ్ చేశారు.
சென்னை மெட்ரோ இரயிலுக்குள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு விளம்பரம் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும், அவர்களை ஒரு பொருளாகச் சித்தரிக்கும் வகையிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
பொது இடங்களில் பெண்களின் கண்ணியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு விளம்பரங்கள் இடம்பெறுவதை உறுதி செய்ய… pic.twitter.com/8bKvka4nD6
— தமிழச்சி (@ThamizhachiTh) September 6, 2026