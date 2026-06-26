బెంగాల్‌ సీఎం సువేందు కీలక నిర్ణయం.. ఇక వాళ్లందరూ..

కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఉమ్మడి పౌర స్మృతి (యూసీసీ) అమలు బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో అధికారంలోకి వచ్చిన 6 నెలల్లోపు యూసీసీ అమలు చేస్తామని బీజేపీ ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
“యూసీసీ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ సమావేశాల్లోనే అది చట్టంగా మారొచ్చు. ఇది ఒక మైలురాయి అవుతుంది. ఒకే దేశం, ఒకే చట్టం అనే మా పార్టీ విధానానికి ఇది అనుగుణంగా ఉంది” అని బీజేపీకి చెందిన ఓ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే జాతీయ మీడియాకు తెలిపారు. గురువారం రాత్రి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో వ్యాపార సలహా సమావేశం జరిగింది. యూసీసీ సహా పలు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టడంపై చర్చ జరిగిందని జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. “సోమవారం ఈ బిల్లును సభలో ఉంచే అవకాశం ఉంది” అని తెలిపింది.
ఉమ్మడి పౌర స్మృతి (యూసీసీ) అనేది మత ఆధారిత వ్యక్తిగత చట్టాలకు బదులుగా పౌరులందరికీ వివాహం, విడాకులు, వారసత్వం, దత్తత అంశాల్లో ఒకే విధమైన లౌకిక చట్టాలను అమలు చేసే ప్రతిపాదిత వ్యవస్థ. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 44 ఆధారంగా రూపొందిన ఈ ప్రతిపాదన, లింగ న్యాయం, జాతీయ సమైక్యతను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో ఉంది. చరిత్రాత్మకంగా హిందూ వివాహ చట్టం, ముస్లిం వ్యక్తిగత చట్టం వంటి చట్టాలు వ్యక్తిగత వ్యవహారాలను నియంత్రిస్తున్నాయి.
ఉత్తరాఖండ్లో బీజేపీ ఇప్పటికే యూసీసీ అమలు చేసింది. గుజరాత్లో కూడా ఈ చట్టాన్ని ఆమోదించింది. అస్సాం యూసీసీ అమలు చేసిన మూడో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంగా నిలిచింది. పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో లవ్ జిహాద్, ల్యాండ్ జిహాద్పై కఠిన చట్టాలు తీసుకొస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చింది.
రాష్ట్ర “సామాజిక సమగ్రత, భౌగోళిక సమగ్రత”ను రక్షించడమే తమ లక్ష్యమని కూడా పేర్కొంది. అఖిల భారత ముస్లిం వ్యక్తిగత చట్ట మండలి సభ్యుడు ఉజ్మా ఆలం మాట్లాడుతూ.. యూసీసీ అమలు మైనారిటీల హక్కులకు భంగం కలిగిస్తుందని అన్నారు. “ఇది మా హక్కుల ఉల్లంఘన. మాపై ఏదీ బలవంతంగా రుద్దకూడదు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వం దీనిని అర్థం చేసుకోవాలి” అని ఆయన చెప్పారు.