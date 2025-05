ఉగ్రవాది కథ.. తల్లి ప్రేమ వద్దంది.. యమలోకం రమ్మంది!

శ్రీనగర్‌: ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ (operation sindoor) తర్వాత జమ్మూకశ్మీర్‌ (jammu and kashmir)లో ఉగ్రవేట మళ్లీ జోరందుకుంది. రెండురోజుల్లో ఆరుగురు ఉగ్రవాదులను భద్రతా బలగాలు మట్టుపెట్టాయి. మొన్న సోపియాన్‌లో ముగ్గురు లష్కరే తోయిబా ముష్కరులను ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసింది. తాజాగా పుల్వామాలో ముగ్గురు జైహే మహ్మద్‌ ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. త్రాల్‌లో జరిగిన ఓ ఎన్‌ కౌంటర్‌లో డ్రోన్‌ చిత్రీకరించిన వీడియోలో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

అయితే, వీరిలో ఉగ్రవాది ఆమిర్ నజీర్ వని ఎన్‌కౌంటర్‌కు కొన్ని నిమిషాల ముందు తన తల్లి ఫోన్‌ చేశాడు. వారి మధ్య జరిగిన భావోద్వేగ సంభాషణ వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది.

📞 ఆమీర్‌ నజీర్ వని,అతని తల్లికి మధ్య జరిగిన వీడియోకాల్‌ సంభాషణ:

ఆమీర్: ఏకే 47 పట్టుకుని.. అమ్మా... నువ్వు ఎలా ఉన్నావు?

తల్లి (ఎడుస్తూ): బేటా, నీవెక్కడ ఉన్నావు?"

ఆమీర్: ఇక్కడ ఓ బిల్డింగ్‌ బేస్మెంట్‌లో దాక్కున్నాను. భద్రతా బలగాలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి

తల్లి: బేటా, వాళ్లకి లొంగిపో.. ప్రాణాలు కాపాడుకో.. నిన్ను చూడాలని ఉంది

ఆమీర్: తల్లి మాటలు పట్టించుకోలేదు. ‘ఆర్మీని ముందుకు రానివ్వండి… వారి సంగతి చూస్తా’ అంటూ ఫోన్‌ కట్‌ చేశాడు.



అనంతరం,ఆసిఫ్ అహ్మద్ షేక్ సోదరికి వీడియో కాల్ చేశాడు. ఆమె తన సోదరుడు ఆసిఫ్ అహ్మద్ షేక్ గురించి ఆరా తీసింది. ఆసిఫ్‌ తన వద్దే ఉన్నాడని చెప్పాడు. అది విన్న ఆమె భయ్యా మీరంతా లొంగిపోయి ప్రాణాలు కాపాడుకోండి అని చెప్పగా.. నవ్వాడు. తామే ఆర్మీ పని పడుతామంటూ వివరించాడు. వీడియో కాల్‌ చేసిన కొద్ది సేపటికే భారత భద్రతా బలగాలు డ్రోన్‌ సాయంతో బేస్‌మెంట్‌లో నక్కిన ఉగ్రవాదుల్ని హతమార్చాయి.

Mother pleads son Amir Nazir Wani, a Jaish-e-Mohammed (#JeM) terrorist to surrender before the Tral encounter began. He spoke to his mother and sister. #encounter #tral #pulwama #jammuandkashmir pic.twitter.com/t18ZsqDs7f

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) May 15, 2025